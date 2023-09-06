https://sputnikarabic.ae/20230906/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لعمل-أطقم-مدافع-الهاون-فيديو-1080752042.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعمل أطقم مدافع الهاون... فيديو
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعمل أطقم مدافع الهاون... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق العمل القتالي لأطقم مدافع الهاون عيار 82 ملم في اتجاه كوبيانسك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T08:10+0000
2023-09-06T08:10+0000
2023-09-06T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكان قد أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" الروسية، سيرغي زيبينسكي، صباح يوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، قام العدو بثلاث هجمات مضادة ضد مواقع قواتنا بالقرب من مدينة سيرهييفكا. وقد تمكنت قواتنا من دحر جميع الهجمات المضادة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعمل أطقم مدافع الهاون... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق العمل القتالي لأطقم مدافع الهاون عيار 82 ملم في اتجاه كوبيانسك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وكان قد أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" الروسية، سيرغي زيبينسكي، صباح يوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك
": "خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، قام العدو بثلاث هجمات مضادة ضد مواقع قواتنا بالقرب من مدينة سيرهييفكا. وقد تمكنت قواتنا من دحر جميع الهجمات المضادة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.