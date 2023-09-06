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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230906/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لعمل-أطقم-مدافع-الهاون-فيديو-1080752042.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعمل أطقم مدافع الهاون... فيديو
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعمل أطقم مدافع الهاون... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق العمل القتالي لأطقم مدافع الهاون عيار 82 ملم في اتجاه كوبيانسك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T08:10+0000
2023-09-06T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكان قد أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" الروسية، سيرغي زيبينسكي، صباح يوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، قام العدو بثلاث هجمات مضادة ضد مواقع قواتنا بالقرب من مدينة سيرهييفكا. وقد تمكنت قواتنا من دحر جميع الهجمات المضادة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تنشر لقطات لعمل أطقم مدافع الهاون... فيديو

08:10 GMT 06.09.2023
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في اتجاه خيرسون
المدفعية الروسية في اتجاه خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . Евгений Биятов
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق العمل القتالي لأطقم مدافع الهاون عيار 82 ملم في اتجاه كوبيانسك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وكان قد أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" الروسية، سيرغي زيبينسكي، صباح يوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "خلال الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك، قام العدو بثلاث هجمات مضادة ضد مواقع قواتنا بالقرب من مدينة سيرهييفكا. وقد تمكنت قواتنا من دحر جميع الهجمات المضادة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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