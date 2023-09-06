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https://sputnikarabic.ae/20230906/الدول-الأكثر-عرضة-للهجمات-الإرهابية-في-العالم-1080755997.html
الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية في العالم
الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية في العالم
يعد خطر الإرهاب أحد أهم التحديات الأمنية التي يواجهها العالم. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات حول الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية في العالم، تتعرفون عليها... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T10:36+0000
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يُذكر أن يوم 3 سبتمبر/ أيلول هو يوم "التضامن لمكافحة الإرهاب" في روسيا الاتحادية. ويرتبط هذا التاريخ بالأحداث المأساوية التي وقعت قبل 19 عامًا، عندما أدى هجوم إرهابي على مدرسة في جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا الروسية، إلى مقتل 334 شخصًا، من بينهم 186 طفلًا.
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انفوجرافيك, العالم, инфографика
انفوجرافيك, العالم, инфографика

الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية في العالم

10:36 GMT 06.09.2023
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يعد خطر الإرهاب أحد أهم التحديات الأمنية التي يواجهها العالم. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات حول الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية في العالم، تتعرفون عليها من خلال الإنفوغراف الآتي.
يُذكر أن يوم 3 سبتمبر/ أيلول هو يوم "التضامن لمكافحة الإرهاب" في روسيا الاتحادية. ويرتبط هذا التاريخ بالأحداث المأساوية التي وقعت قبل 19 عامًا، عندما أدى هجوم إرهابي على مدرسة في جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا الروسية، إلى مقتل 334 شخصًا، من بينهم 186 طفلًا.
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