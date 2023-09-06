https://sputnikarabic.ae/20230906/الدول-الأكثر-عرضة-للهجمات-الإرهابية-في-العالم-1080755997.html
الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية في العالم
الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية في العالم
يعد خطر الإرهاب أحد أهم التحديات الأمنية التي يواجهها العالم. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات حول الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية في العالم، تتعرفون عليها... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T10:36+0000
2023-09-06T10:36+0000
2023-09-06T10:36+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/06/1080755837_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85d51cd4ad5c5a619f82cb2bbd0cd12b.png
يُذكر أن يوم 3 سبتمبر/ أيلول هو يوم "التضامن لمكافحة الإرهاب" في روسيا الاتحادية. ويرتبط هذا التاريخ بالأحداث المأساوية التي وقعت قبل 19 عامًا، عندما أدى هجوم إرهابي على مدرسة في جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا الروسية، إلى مقتل 334 شخصًا، من بينهم 186 طفلًا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/06/1080755837_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_99ba8d7d7faccbfb279f18fe553ce85f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, العالم, инфографика
انفوجرافيك, العالم, инфографика
الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية في العالم
تابعنا عبر
يعد خطر الإرهاب أحد أهم التحديات الأمنية التي يواجهها العالم. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات حول الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية في العالم، تتعرفون عليها من خلال الإنفوغراف الآتي.
يُذكر أن يوم 3 سبتمبر/ أيلول هو يوم "التضامن لمكافحة الإرهاب" في روسيا الاتحادية. ويرتبط هذا التاريخ بالأحداث المأساوية التي وقعت قبل 19 عامًا، عندما أدى هجوم إرهابي على مدرسة في جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا الروسية، إلى مقتل 334 شخصًا، من بينهم 186 طفلًا.