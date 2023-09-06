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https://sputnikarabic.ae/20230906/الرئيس-التشيكي-يدعو-لتجنب-الإفراط-بالتفاؤل-تجاه-الجيش-الأوكراني-1080759598.html
الرئيس التشيكي يدعو لتجنب "الإفراط بالتفاؤل" تجاه الجيش الأوكراني
الرئيس التشيكي يدعو لتجنب "الإفراط بالتفاؤل" تجاه الجيش الأوكراني
صرح الرئيس التشيكي بيتر بافيل، أن ما سماه "باختراق القوات المسلحة الأوكرانية" لقطاع واحد من الجبهة لا يعني انتصار كييف، ولا فشل القوات الروسية، لذلك من الضروري... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T13:01+0000
2023-09-06T13:42+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وعلّق الرئيس بافيل على الأنباء عن الاختراق المزعوم للقوات المسلحة الأوكرانية لخط دفاع القوات الروسية، في مقابلة مع صحيفة "إيدنيس"، اليوم الأربعاء، بالقول: "لا يعتبر ذلك نقطة تحول". وأضاف: "من ناحية أخرى، في الواقع،هذا ليس سوى جزء صغير من الجبهة والتقدم لمسافة كيلومترات، على الأكثر لعشرات الكيلومترات. وروسيا لديها أكثر من خط دفاع واحد. هناك خطان على الأقل، وفي بعض الأماكن ثلاثة، وهي مجهزة جيدًا".وبناء على ذلك، يعتقد بافيل أنه "من الضروري ضبط النفس في تقييم تقدم القوات المسلحة الأوكرانية".يذكر الرئيس بيتر بافيل، هو جنرال متقاعد من الجيش التشيكي وكان رئيسًا سابقًا للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20230906/مقاتلتا-سوخوي---25-تمطران-معاقل-القوات-الأوكرانية-بوابل-من-النيران-فيديو-1080759355.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الرئيس التشيكي يدعو لتجنب "الإفراط بالتفاؤل" تجاه الجيش الأوكراني

13:01 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 13:42 GMT 06.09.2023)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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صرح الرئيس التشيكي بيتر بافيل، أن ما سماه "باختراق القوات المسلحة الأوكرانية" لقطاع واحد من الجبهة لا يعني انتصار كييف، ولا فشل القوات الروسية، لذلك من الضروري ضبط النفس في تقييم الوضع.
وعلّق الرئيس بافيل على الأنباء عن الاختراق المزعوم للقوات المسلحة الأوكرانية لخط دفاع القوات الروسية، في مقابلة مع صحيفة "إيدنيس"، اليوم الأربعاء، بالقول: "لا يعتبر ذلك نقطة تحول".
وأضاف: "من ناحية أخرى، في الواقع،هذا ليس سوى جزء صغير من الجبهة والتقدم لمسافة كيلومترات، على الأكثر لعشرات الكيلومترات. وروسيا لديها أكثر من خط دفاع واحد. هناك خطان على الأقل، وفي بعض الأماكن ثلاثة، وهي مجهزة جيدًا".
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
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وبناء على ذلك، يعتقد بافيل أنه "من الضروري ضبط النفس في تقييم تقدم القوات المسلحة الأوكرانية".
لذلك، يجب أن نضبط النفس في تقييم التقدم، ... لا ينبغي لنا، بالطبع، أن نستسلم للتفاؤل المفرط بأن نهاية الحرب أصبحت قريبة.
يذكر الرئيس بيتر بافيل، هو جنرال متقاعد من الجيش التشيكي وكان رئيسًا سابقًا للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.
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