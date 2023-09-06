عربي
https://sputnikarabic.ae/20230906/السفير-الروسي-في-الكويت-يعلق-على-أزمة-حقل-الدرة-المتنازع-عليه-مع-إيران--1080756249.html
السفير الروسي في الكويت يعلق على أزمة حقل "الدرة" المتنازع عليه مع إيران
السفير الروسي في الكويت يعلق على أزمة حقل "الدرة" المتنازع عليه مع إيران
جدد السفير الروسي لدى الكويت، فلاديمير جيلتوف، التأكيد بأن بلاده تؤيد التسوية السياسية لملف حقل "الدرة"، المتنازع عليه بين إيران من جهة، والسعودية والكويت من... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T10:44+0000
2023-09-06T10:44+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار الكويت اليوم
الكويت
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102515/83/1025158352_0:30:2048:1182_1920x0_80_0_0_84006c5fc687f449d57d76db32c36b24.jpg
وقال جيلتوف في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، إن "أزمة حقل "الدرة" على قدر كبير من الأهمية، وهي من القضايا الجوهرية في المنطقة"، مشددًا على ضرورة التسوية السياسية لهذه الأزمة ولا خيارات أخرى، بحسب قوله.ولفت إلى أنه "تم التطرق في الاجتماعات الروسية - الخليجية التي جرت، أخيرا، لأزمة حقل "الدرة"، مشيرًا غلى أن "الكويت، تولي هذا الموضوع أهمية قصوى، وروسيا أجرت مباحثات بشأنه".ونفى جيلتوف أن "تكون الكويت، قد طلبت من روسيا، القيام بدور الوساطة لحل هذا الملف"، مؤكدًا أن "الموضوع مطروح من جانب الأصدقاء الكويتيين، ويجري النقاش حوله في الاجتماعات والتنسيق بين روسيا ودول الخليج، و في إطار العلاقات الثنائية بين الكويت وروسيا".وفي 3 من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت السعودية والكويت، في بيان مشترك، "التمسك بالحق في ملكية حقل "الدرة" بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إن "للكويت والمملكة العربية السعودية، وحدهما الحق في ثروات حقل "الدّرة".وأكد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل "الدرة" تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل "الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.من جهتها، وجّهت المملكة العربية السعودية، رسالة إلى إيران، بشأن المنطقة البحرية، التي يقع فيها حقل "الدّرة" للغاز، وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالحقل.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية، تأكيده أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدّرة" بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".وقبل هذا التصريح بأيام، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن "بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش"، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت".كما أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "قضية حقل أرش(الدرة) النفطي، قانونية وليست قضية يريد أحد إثارة الجدل بشأنها في وسائل الإعلام".وقال عبد اللهيان، في احتفال بمناسبة "يوم الصحفي" في وزارة الخارجية، إنه "تحدث مع وزير خارجية الكويت، مرتين في هذا الصدد"، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية وتسوية ملف حقل "الدرة" مع الكويت والسعودية عبر الحوار، بحسب قوله.وأكد أيضا أنه "يجب متابعة هذه القضية من خلال الدبلوماسية والمفاوضات القانونية وليس من خلال الجدل الإعلامي"، قائلا: "من المهم بالنسبة لنا ألا نفقد أيًا من مواردنا".
https://sputnikarabic.ae/20230804/في-ظل-أزمة-حقل-الدرة-وزير-الخارجية-الكويتي-يتلقى-دعوة-لزيارة-إيران-1079788488.html
https://sputnikarabic.ae/20230731/إيران-توجه-رسالة-إلى-الكويت-والسعودية-مستعدون-للدفاع-عن-حقوقنا-ومصالحنا-بشأن-حقل-الدرة-1079620580.html
https://sputnikarabic.ae/20230828/مسؤول-إيراني-ليس-لدينا-مطامع-في-الكويت-وقضية-حقل-الدرة-يمكن-حلها-سلميا-1080476702.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102515/83/1025158352_176:0:2025:1387_1920x0_80_0_0_52ca10d038a8edec39ecd109b4891f3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الكويت اليوم, الكويت, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الكويت اليوم, الكويت, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

السفير الروسي في الكويت يعلق على أزمة حقل "الدرة" المتنازع عليه مع إيران

10:44 GMT 06.09.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران
 عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
تابعنا عبرTelegramNabd
جدد السفير الروسي لدى الكويت، فلاديمير جيلتوف، التأكيد بأن بلاده تؤيد التسوية السياسية لملف حقل "الدرة"، المتنازع عليه بين إيران من جهة، والسعودية والكويت من جهة أخرى.
وقال جيلتوف في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، إن "أزمة حقل "الدرة" على قدر كبير من الأهمية، وهي من القضايا الجوهرية في المنطقة"، مشددًا على ضرورة التسوية السياسية لهذه الأزمة ولا خيارات أخرى، بحسب قوله.
ولفت إلى أنه "تم التطرق في الاجتماعات الروسية - الخليجية التي جرت، أخيرا، لأزمة حقل "الدرة"، مشيرًا غلى أن "الكويت، تولي هذا الموضوع أهمية قصوى، وروسيا أجرت مباحثات بشأنه".
حقل غاز في البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
في ظل أزمة حقل "الدرة".. وزير الخارجية الكويتي يتلقى دعوة لزيارة إيران
4 أغسطس, 12:20 GMT
ونفى جيلتوف أن "تكون الكويت، قد طلبت من روسيا، القيام بدور الوساطة لحل هذا الملف"، مؤكدًا أن "الموضوع مطروح من جانب الأصدقاء الكويتيين، ويجري النقاش حوله في الاجتماعات والتنسيق بين روسيا ودول الخليج، و في إطار العلاقات الثنائية بين الكويت وروسيا".
وفي 3 من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت السعودية والكويت، في بيان مشترك، "التمسك بالحق في ملكية حقل "الدرة" بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إن "للكويت والمملكة العربية السعودية، وحدهما الحق في ثروات حقل "الدّرة".
وأكد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل "الدرة" تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل "الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
إيران توجه رسالة إلى الكويت والسعودية: مستعدون للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا بشأن حقل الدرة
31 يوليو, 13:40 GMT
من جهتها، وجّهت المملكة العربية السعودية، رسالة إلى إيران، بشأن المنطقة البحرية، التي يقع فيها حقل "الدّرة" للغاز، وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالحقل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية، تأكيده أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدّرة" بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".
وقبل هذا التصريح بأيام، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن "بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش"، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت".
كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
مسؤول إيراني: ليس لدينا مطامع في الكويت وقضية حقل "الدرة" يمكن حلها سلميا
28 أغسطس, 07:08 GMT
كما أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "قضية حقل أرش(الدرة) النفطي، قانونية وليست قضية يريد أحد إثارة الجدل بشأنها في وسائل الإعلام".
وقال عبد اللهيان، في احتفال بمناسبة "يوم الصحفي" في وزارة الخارجية، إنه "تحدث مع وزير خارجية الكويت، مرتين في هذا الصدد"، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية وتسوية ملف حقل "الدرة" مع الكويت والسعودية عبر الحوار، بحسب قوله.
وأكد أيضا أنه "يجب متابعة هذه القضية من خلال الدبلوماسية والمفاوضات القانونية وليس من خلال الجدل الإعلامي"، قائلا: "من المهم بالنسبة لنا ألا نفقد أيًا من مواردنا".
معلومات عن حقل الدرة النفطي - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
معلومات عن حقل "الدرة" النفطي
مشاهدة
4 يوليو, 13:47 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:29 GMTВертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала