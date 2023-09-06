https://sputnikarabic.ae/20230906/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-قاعدة-تدريب-أوكرانية--1080753499.html

القوات الجوية الروسية تدمر قاعدة تدريب أوكرانية

القوات الجوية الروسية تدمر قاعدة تدريب أوكرانية

وجهت القوات الجوية الروسية، اليوم الأربعاء، ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على قاعدة تدريب مجموعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تأكيد إصابة... 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T09:40+0000

2023-09-06T09:40+0000

2023-09-06T10:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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العالم

رصد عسكري

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "الجنوب"، صدت في اتجاه دونيتسك بالتعاون مع الطيران والمدفعية، عشر هجمات من قبل مجموعات من 80 المحمول جوا، وألوية المشاة الآلية 110 و59 الآلية التابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق كليشيفكا، أوريخوفو فاسيليفكا، خيميك، نيفيلسكوي ومارينكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الدفاع في بيانها، في منطقة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألحقت إصابات بمجموعات من القوى العاملة في والمعدات التابعة للواء الدبابات 17 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وخلال القتال في هذا الاتجاه، فقد العدو ما يصل إلى 285 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وخمس عربات، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى نقطة تحكم للطائرات دون طيار.وعلى اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة فوستوك للقوات، بدعم من الطيران والمدفعية، هجوما شنته وحدة من اللواء 38 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم تدمير مجموعات من القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في مناطق أوروجنوي ونوفودونيتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 180 جنديا أوكرانيا، وخمس دبابات، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفعية بولندية ذاتية الدفع كراب، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفع"دي 20".في اتجاه زابوروجيه، صدت القوات الروسية، مدعومة بأنظمة الطيران والمدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة، أربع هجمات للعدو في مناطق فيربوفوي ورابودينو، منطقة زابوروجيه، ولا توجد تغييرات في الموقف التكتيكي للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230906/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لعمل-أطقم-مدافع-الهاون-فيديو-1080752042.html

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