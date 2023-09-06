عربي
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230906/القوات-الروسية-تقضي-على-المجموعات-العسكرية-التابعة-لنظام-كييف-وتدمر-معداتها-في-103-مناطق-1080756457.html
القوات الروسية تقضي على المجموعات العسكرية التابعة لنظام كييف وتدمر معداتها في 103 مناطق
القوات الروسية تقضي على المجموعات العسكرية التابعة لنظام كييف وتدمر معداتها في 103 مناطق
قضى الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، على القوى العسكرية العاملة ومعداتها التابعة لنظام كييف، في 103... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T10:58+0000
2023-09-06T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070591432_0:250:3197:2048_1920x0_80_0_0_4a07bd20de32c5dbd8ac49c33647f057.jpg
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن "وسائل الدفاع الجوي اعترضت 12 قاذفة صواريخ من طرازي "هيمارس" و"أوراغان"، خلال النهار".وأضاف البيان: "تم تدمير 17 مسيرة أوكرانية وإسقاطها بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية في مناطق ماكيفكا ونوفونيكولسكوي وميلوفاتكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيمينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأولشانا في مقاطعة خاركوف، وكرينكي في مقاطعة خيرسون".وتابع البيان: "وعلى مدار اليوم، تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين "بيك آب"، ومنظومات مدفعية من طراز "إم 777"، وثلاث وحدات مدفعية ذاتية الدفع من طراز "إم 109 بالادين" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "إف إتش - 70" بريطاني الصنع، ومدفعي هاوتزر "مستا- بي"، ومدفعين من طراز "دي-30"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".وبلغ مجموع الخسائر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 467 طائرة، و248 طائرة هليكوبتر، و6426 طائرة دون طيار، و435 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و11696 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و1148 قاذفة صواريخ متعددة، و6253 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 12749 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230906/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لعمل-أطقم-مدافع-الهاون-فيديو-1080752042.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070591432_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cdd884b45c50a975d80e0f43e8fb434e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العالم, روسيا
رصد عسكري, العالم, روسيا

القوات الروسية تقضي على المجموعات العسكرية التابعة لنظام كييف وتدمر معداتها في 103 مناطق

10:58 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 11:00 GMT 06.09.2023)
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قضى الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، على القوى العسكرية العاملة ومعداتها التابعة لنظام كييف، في 103 مناطق.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن "وسائل الدفاع الجوي اعترضت 12 قاذفة صواريخ من طرازي "هيمارس" و"أوراغان"، خلال النهار".
وأضاف البيان: "تم تدمير 17 مسيرة أوكرانية وإسقاطها بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية في مناطق ماكيفكا ونوفونيكولسكوي وميلوفاتكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيمينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأولشانا في مقاطعة خاركوف، وكرينكي في مقاطعة خيرسون".
وتابع البيان: "وعلى مدار اليوم، تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين "بيك آب"، ومنظومات مدفعية من طراز "إم 777"، وثلاث وحدات مدفعية ذاتية الدفع من طراز "إم 109 بالادين" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "إف إتش - 70" بريطاني الصنع، ومدفعي هاوتزر "مستا- بي"، ومدفعين من طراز "دي-30"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
المدفعية الروسية في اتجاه خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعمل أطقم مدافع الهاون... فيديو
08:10 GMT
وبلغ مجموع الخسائر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 467 طائرة، و248 طائرة هليكوبتر، و6426 طائرة دون طيار، و435 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و11696 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و1148 قاذفة صواريخ متعددة، و6253 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 12749 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:29 GMTВертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала