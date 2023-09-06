https://sputnikarabic.ae/20230906/القوات-الروسية-تقضي-على-المجموعات-العسكرية-التابعة-لنظام-كييف-وتدمر-معداتها-في-103-مناطق-1080756457.html
القوات الروسية تقضي على المجموعات العسكرية التابعة لنظام كييف وتدمر معداتها في 103 مناطق
القوات الروسية تقضي على المجموعات العسكرية التابعة لنظام كييف وتدمر معداتها في 103 مناطق
قضى الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، على القوى العسكرية العاملة ومعداتها التابعة لنظام كييف، في 103... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T10:58+0000
2023-09-06T10:58+0000
2023-09-06T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن "وسائل الدفاع الجوي اعترضت 12 قاذفة صواريخ من طرازي "هيمارس" و"أوراغان"، خلال النهار".وأضاف البيان: "تم تدمير 17 مسيرة أوكرانية وإسقاطها بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية في مناطق ماكيفكا ونوفونيكولسكوي وميلوفاتكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيمينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأولشانا في مقاطعة خاركوف، وكرينكي في مقاطعة خيرسون".وتابع البيان: "وعلى مدار اليوم، تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين "بيك آب"، ومنظومات مدفعية من طراز "إم 777"، وثلاث وحدات مدفعية ذاتية الدفع من طراز "إم 109 بالادين" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "إف إتش - 70" بريطاني الصنع، ومدفعي هاوتزر "مستا- بي"، ومدفعين من طراز "دي-30"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".وبلغ مجموع الخسائر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 467 طائرة، و248 طائرة هليكوبتر، و6426 طائرة دون طيار، و435 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و11696 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و1148 قاذفة صواريخ متعددة، و6253 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 12749 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230906/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لعمل-أطقم-مدافع-الهاون-فيديو-1080752042.html
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رصد عسكري, العالم, روسيا
القوات الروسية تقضي على المجموعات العسكرية التابعة لنظام كييف وتدمر معداتها في 103 مناطق
10:58 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 11:00 GMT 06.09.2023) تابعنا عبر
قضى الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، على القوى العسكرية العاملة ومعداتها التابعة لنظام كييف، في 103 مناطق.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن "وسائل الدفاع الجوي اعترضت 12 قاذفة صواريخ من طرازي "هيمارس" و"أوراغان"، خلال النهار".
وأضاف البيان: "تم تدمير 17 مسيرة أوكرانية وإسقاطها بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية في مناطق ماكيفكا ونوفونيكولسكوي وميلوفاتكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيمينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأولشانا في مقاطعة خاركوف، وكرينكي في مقاطعة خيرسون".
وتابع البيان: "وعلى مدار اليوم، تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا
، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين "بيك آب"، ومنظومات مدفعية من طراز "إم 777"، وثلاث وحدات مدفعية ذاتية الدفع من طراز "إم 109 بالادين" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "إف إتش - 70" بريطاني الصنع، ومدفعي هاوتزر "مستا- بي"، ومدفعين من طراز "دي-30"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
وبلغ مجموع الخسائر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 467 طائرة، و248 طائرة هليكوبتر، و6426 طائرة دون طيار، و435 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و11696 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و1148 قاذفة صواريخ متعددة، و6253 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 12749 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.