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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230906/القوات-الروسية-تقضي-على-نحو-30-مقاتلا-من-كتيبة-آزوف-الأوكرانية-في-غابة-سيريبريانسكي-1080745546.html
القوات الروسية تقضي على نحو 30 مقاتلا من كتيبة "آزوف" الأوكرانية في غابة سيريبريانسكي
القوات الروسية تقضي على نحو 30 مقاتلا من كتيبة "آزوف" الأوكرانية في غابة سيريبريانسكي
نفذت القوات الروسية ضربات جوية وقصفًا بالمدفعية على مجموعات مقاتلين من مجموعة "أزوف" الأوكرانية (المحظورة في روسيا) في منطقة مشرفة على غابة سيريبريانسكي، ما... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T02:47+0000
2023-09-06T02:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك"، إن قوات المجموعة قصفت مقاتلين من كتيبة "آزوف" الأوكرانية وقوات الفرقة الـ 67 من القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية والطيران بالقرب من غابة سيريبريانسكي، وخسر العدو حتى 30 مقاتلاً.وأضاف سافتشوك أن وحدات المجموعة أحبطت محاولتي هجوم من جانب فرق الهجوم التابعة للفرقة الميكانيكية الـ21 والفرقة الميكانيكية الـ 63 من القوات الأوكرانية في كراسني ليمان.وأضاف: وتابع أن نظام استطلاع مدفعي من صنع الغرب تم تدميره بالنيران المضادة للمدفعية، موضحا أن القاذفات الروسية شنت ضربات على مركز القيادة والمراقبة الأوكراني ونقطتي نشر مؤقتتين لقوات العدو في مناطق بلدة كيروفسك وقرية سيريبريانكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230905/خردة-محترقة-القوات-الروسية-تدمر-قيصر-الفرنسي-فيديو-1080716317.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تقضي على نحو 30 مقاتلا من كتيبة "آزوف" الأوكرانية في غابة سيريبريانسكي

02:47 GMT 06.09.2023
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في اتجاه خيرسون
المدفعية الروسية في اتجاه خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . Евгений Биятов
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نفذت القوات الروسية ضربات جوية وقصفًا بالمدفعية على مجموعات مقاتلين من مجموعة "أزوف" الأوكرانية (المحظورة في روسيا) في منطقة مشرفة على غابة سيريبريانسكي، ما أسفر عن مقتل حوالي 30 مقاتلًا.
وقال ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك"، إن قوات المجموعة قصفت مقاتلين من كتيبة "آزوف" الأوكرانية وقوات الفرقة الـ 67 من القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية والطيران بالقرب من غابة سيريبريانسكي، وخسر العدو حتى 30 مقاتلاً.
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أمس, 11:21 GMT
وأضاف سافتشوك أن وحدات المجموعة أحبطت محاولتي هجوم من جانب فرق الهجوم التابعة للفرقة الميكانيكية الـ21 والفرقة الميكانيكية الـ 63 من القوات الأوكرانية في كراسني ليمان.
وأضاف:
"في منطقة غابة سيريبريانسكي، تمكنت الضربات الجوية والنيران المدفعية من هزيمة فرق الهجوم التابعة للفرقة الميكانيكية الـ67 من القوات الأوكرانية وفرقة "آزوف" الخاصة، وبلغت خسائر العدو حتى 30 مقاتلاً".
وتابع أن نظام استطلاع مدفعي من صنع الغرب تم تدميره بالنيران المضادة للمدفعية، موضحا أن القاذفات الروسية شنت ضربات على مركز القيادة والمراقبة الأوكراني ونقطتي نشر مؤقتتين لقوات العدو في مناطق بلدة كيروفسك وقرية سيريبريانكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:25 GMT
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