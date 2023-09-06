https://sputnikarabic.ae/20230906/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ولي-العهد-السعودي--عاجل-1080753316.html
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T09:32+0000
2023-09-06T09:32+0000
2023-09-06T09:53+0000
روسيا
العالم العربي
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وذكر البيان أن الطرفين ناقشا مجموعة من القضايا التي تتعلق بعضوية "بريكس" والاتفاقيات المتعلقة بخفض إنتاج النفط وضمان استقرار السوق العالمية.وجاء في البيان: "أعرب ولي العهد عن امتنانه للجانب الروسي لدعمه المستمر لطلب المملكة العربية السعودية للانضمام إلى بريكس".وأشار الكرملين إلى أن "الرئيس الروسي بدوره هنأ بحرارة القيادة السعودية على القرار الذي اتخذته القمة في جوهانسبرغ بهذا الصدد، وأبلغه بأولويات الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس في عام 2024".وعبّر الجانبان عن تقييمهما العالي لتفاعل البلدين في صيغة "أوبك +"، وأثناء المحادثة، تمت الإشارة أيضا إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من إمدادات المواد الخام، تجعل من الممكن ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.بالإضافة إلى ذلك، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور التعاون بين البلدين، وتم النظر في عدد من القضايا المتعلقة بتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل واللوجستيات والاستثمار. كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية.
https://sputnikarabic.ae/20230825/ما-الذي-يحققه-انضمام-مصر-والسعودية-والإمارات-إلى-بريكس-للشرق-الأوسط؟-1080422455.html
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روسيا, العالم العربي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
09:32 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 09:53 GMT 06.09.2023) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
وذكر البيان أن الطرفين ناقشا مجموعة من القضايا التي تتعلق بعضوية "بريكس" والاتفاقيات المتعلقة بخفض إنتاج النفط وضمان استقرار السوق العالمية.
وجاء في البيان: "أعرب ولي العهد عن امتنانه للجانب الروسي لدعمه المستمر لطلب المملكة العربية السعودية للانضمام إلى بريكس".
وأشار الكرملين إلى أن "الرئيس الروسي بدوره هنأ بحرارة القيادة السعودية على القرار الذي اتخذته القمة في جوهانسبرغ بهذا الصدد، وأبلغه بأولويات الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس في عام 2024".
وعبّر الجانبان عن تقييمهما العالي لتفاعل البلدين في صيغة "أوبك +"، وأثناء المحادثة، تمت الإشارة أيضا إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من إمدادات المواد الخام، تجعل من الممكن ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور التعاون بين البلدين، وتم النظر في عدد من القضايا المتعلقة بتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل واللوجستيات والاستثمار. كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية.