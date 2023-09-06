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https://sputnikarabic.ae/20230906/الكرملين-يعلق-على-زيارة-بلينكن-إلى-كييف-أمريكا-ستدعم-أوكرانيا-حتى-آخر-أوكراني-1080755098.html
الكرملين يعلق على زيارة بلينكن إلى كييف: أمريكا ستدعم أوكرانيا حتى آخر أوكراني
الكرملين يعلق على زيارة بلينكن إلى كييف: أمريكا ستدعم أوكرانيا حتى آخر أوكراني
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، معلقا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى كييف، إن أمريكا ستواصل دعم أوكرانيا، لتبقى في... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T10:14+0000
2023-09-06T10:14+0000
روسيا
العالم
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وأضاف بيسكوف: "لقد سمعنا مرارا وتكرارا تصريحات بأنهم يعتزمون الاستمرار في مساعدة كييف، بقدر ما هو ضروري. وبعبارة أخرى، سوف يستمرون في دعم أوكرانيا، لتبقى في حالة حرب فعلية وشن هذه الحرب حتى آخر أوكراني، دون أن تبخل(أمريكا) بالأموال مقابل ذلك. نحن ندرك الأمر بهذه الطريقة، ونعرفه".وأكد بيسكوف أن "ذلك لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة"UNIAN"، أن "بلينكن وصل إلى كييف في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يتواجد بلينكن في أوكرانيا، لمدة يومين، ويريد المسؤولون الأمريكيون مناقشة "التقدم المحرز في الهجوم الأوكراني" وتقييم الإجراءات لتحسين أمن الطاقة في البلاد".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين يعلق على زيارة بلينكن إلى كييف: أمريكا ستدعم أوكرانيا حتى آخر أوكراني

10:14 GMT 06.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaقوات أوكرانية
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، معلقا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى كييف، إن أمريكا ستواصل دعم أوكرانيا، لتبقى في حالة حرب حتى آخر أوكراني، دون أن تبخل بالمال.
وأضاف بيسكوف: "لقد سمعنا مرارا وتكرارا تصريحات بأنهم يعتزمون الاستمرار في مساعدة كييف، بقدر ما هو ضروري. وبعبارة أخرى، سوف يستمرون في دعم أوكرانيا، لتبقى في حالة حرب فعلية وشن هذه الحرب حتى آخر أوكراني، دون أن تبخل(أمريكا) بالأموال مقابل ذلك. نحن ندرك الأمر بهذه الطريقة، ونعرفه".
المدفعية الروسية في اتجاه خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
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وأكد بيسكوف أن "ذلك لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة"UNIAN"، أن "بلينكن وصل إلى كييف في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يتواجد بلينكن في أوكرانيا، لمدة يومين، ويريد المسؤولون الأمريكيون مناقشة "التقدم المحرز في الهجوم الأوكراني" وتقييم الإجراءات لتحسين أمن الطاقة في البلاد".
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