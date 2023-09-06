الكويت.. الحكومة تعلق مناقصة أثارت احتجاجات نواب اعتبروها "تمهيدا للمراقبة والتجسس"
11:37 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 12:55 GMT 06.09.2023)
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATحفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
أكدت الحكومة الكويتية عدم وجود رقابة على الاتصالات وأنه لن يتم المساس بحرية التعبير، وقالت إنها ترفض أي تجسس على المواطنين والمقيمين.
جاء ذلك تعليقا على ما أثير من جدل حول المناقصة التي طرحتها هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن خدمات تتعلق بالإنترنت، حسبما ذكرت وسائل إعلام كويتية.
أمس, 13:34 GMT
وأثارت المناقصة رفض نواب كويتيين يرون أن الهدف منها هو مراقبة مستخدمي الإنترنت والتجسس على اتصالاتهم.
وأعلن مركز التواصل الحكومي، يوم الاثنين، أن هيئة الاتصالات ستراجع جميع إجراءات المناقصة من الناحيتين القانونية والفنية اعتمادا على جهة محايدة حتى تضمن عدم مساسها بخصوصية مستخدمي الإنترنت والاتصالات.
وتهدف مناقصة "تطوير بوابة الكويت الدولية" إلى زيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات على الإنترنت، كما تقول هيئة الاتصالات، التي أوضحت أنها تهدف أيضا إلى حماية بوابة المعلومات من أي خطر يمكن أن يستهدفها.
السيد/ عمر العمر رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات:— مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) September 4, 2023
بما أن الهيئة هي الجهة المختصة قانونًا بحماية خصوصية بيانات المواطنين والمقيمين كافة، والحفاظ عليها من أي تدخل أو تعرض للإختراق#CGCKuwait pic.twitter.com/GjYw688Aun
وتسبب المناقصة في إثارة الجدل بالكويت، بعدما تحدثت عنها النائب جنان بوشهري، التي حذرت من استخدامها في مراقبة الإنترنت.
وقالت بوشهري إن المناقصة تتضمن منع الاتصالات عبر "واتساب" لأنها غير قابلة للاختراق وقصر استخدامه على الرسائل النصية.
وبحسب بيان لمجلس الأمة الكويتي، قالت بوشهري، إن المناقصة تتضمن مطالبة هيئة الاتصالات بمراقبة معلومات مستخدمي الإنترنت، ويشمل ذلك معرفة التطبيقات والأجهزة والموقع الجغرافي.
وتساءلت النائبة جنان بوشهري عن علاقة تلك المعلومات بتطوير بوابة الكويت الدولية، وقالت: "هل هدفها تطوير البوابة أم أنه هدف أمني لمراقبة المواطنين؟".
وقالت بوشهري إن مثل تلك التقنيات يتم تطبيقها في الدول التي لا يوجد بها ممارسات ديمقراطية.
أثمن تحرك الأخ الوزير فهد الشعلة السريع وبره بقسمه باحترام الدستور والذود عن حريات الشعب، ومخاطبة هيئة الإتصالات بوقف مناقصة رقابة الإنترنت ومراجعتها.— د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) September 4, 2023
الدفاع عن الدستور وحريات المواطنين مسؤولية مشتركة واجبه علينا جميعا
كما قال النائب حمد العليان لوزير الاتصالات فهد الشعلة إن "مناقصة تطوير بوابة الكويت الدولية" مرفوضة بشكلها الحالي، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يحاول المساس بحريات الناس أو يقترب منها.
وأمر الشعلة، بوقف المناقصة، التي تحمل اسم "تطوير بوابة الكويت الدولية" ومراجعتها قبل أن يتم اتخاذ أي خطوات بشأنها، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.
الأخ وزير الدولة لشؤون الاتصالات،،— حمد العليان (@HamadAlOlayan) September 4, 2023
مناقصة تطوير بوابة الكويت الدولية بهذا الشكل مرفوضة والنقاش فيها منتهي قبل بدايته، لأن الانتقاص من حريات الناس أمر لن يستطيع أحد الاقتراب منه أو محاولة المساس فيه.
وقال الشعلة إن المناقصة ستكون في إطار القانون والدستور حتى لا تتعدى على الحريات، مشيرا إلى أن الحكومة ترفض استخدام أي تطبيق للتجسس على المواطنين.
وبعد قرار وقف المناقصة، قالت جنان بوشهري، إنها تثمن قرار وزير الاتصالات وتحركه السريع مشيرة إلى أن الدفاع عن الدستور وحريات المواطنين مسؤولية مشتركة.
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