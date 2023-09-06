https://sputnikarabic.ae/20230906/بلجيكا-تشبه-مقاتلات-إف---16-المخصصة-لأوكرانيا-بأدوية-منتهية-الصلاحية-1080755664.html

بلجيكا تشبه مقاتلات "إف - 16" المخصصة لأوكرانيا بأدوية منتهية الصلاحية

بلجيكا تشبه مقاتلات "إف - 16" المخصصة لأوكرانيا بأدوية منتهية الصلاحية

صرّح رئيس دائرة الدعم المادي في الجيش البلجيكي، الفريق فريدريك جيتينك، أن مقاتلات "إف - 16" التي ستسلم لأوكرانيا، ستصبح كدواء منتهي الصلاحية ولن يلتزم الجيش... 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T10:30+0000

2023-09-06T10:30+0000

2023-09-06T10:30+0000

رصد عسكري

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وقال جيتينك في مقابلة مع صحيفة "دي ستاندارد"، إن "تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف - 16" القديمة، التي خرجت من الخدمة، سيؤدي فقط إلى تعريض حياة طياريها للخطر".وشبّه جيتينك تزويد أوكرانيا بهذه الطائرات بتوريد الأدوية منتهية الصلاحية لأفريقيا.وأضاف: "عندما تدخل طائراتنا إلى التقاعد، فإنها تصبح مهترئة. لقد حلقت هذه الطائرات لساعات عديدة لدرجة أن تصميمها قد تآكل. لا يجب إرسال طائرات إلى أوكرانيا، لن تستخدموها أنتم الآن".وكان وزير الدفاع الأوكراني السابق، أوليكسي ريزنيكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن "أوكرانيا يمكن أن تستخدم الطائرات المقاتلة من طراز "إف- 16" لأول مرة، في ربيع عام 2024".وأشار ريزنيكوف، خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن "أوكرانيا يمكن أن تبدأ باستخدام مقاتلات "إف - 16"، في ربيع العام المقبل، حيث انطلقت الدورات التحضيرية للطيارين والمهندسين والفنيين لدينا".

https://sputnikarabic.ae/20230831/صحيفة-تكشف-مصير-مقاتلات-إف-16-التي-ترغب-بها-كييف-1080584473.html

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