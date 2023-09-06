عربي
https://sputnikarabic.ae/20230906/بلينكن-يعلن-عن-مساعدات-لنظام-كييف-بقيمة-مليار-دولار-1080769133.html
بلينكن يعلن عن مساعدات لنظام كييف بقيمة مليار دولار
بلينكن يعلن عن مساعدات لنظام كييف بقيمة مليار دولار
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار إضافية من المساعدات، بما في ذلك 665 مليون... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T19:00+0000
2023-09-06T19:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078260274_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_9e918daceea9bea672f0c7cb858ed2c4.jpg
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، اليوم الأربعاء: "سنواصل دعم أوكرانيا، واليوم نعلن عن مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار، ويشمل ذلك 665 مليون دولار من المساعدات العسكرية والأمنية المدنية الجديدة".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.وأصدرت الوزارة بيانا رسميا، جاء فيه أن "الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات أبرامز عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب".كما تشمل الحزمة ذخيرة إضافية لراجمات "هيمارس"، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وأنظمة وقذائف هاون عيار 81 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230906/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-توريد-الأسلحة-إلى-كييف-1080767879.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078260274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92c70d097dae2cf75fa140e4b0b8d5c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم

بلينكن يعلن عن مساعدات لنظام كييف بقيمة مليار دولار

19:00 GMT 06.09.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLISوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار إضافية من المساعدات، بما في ذلك 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، اليوم الأربعاء: "سنواصل دعم أوكرانيا، واليوم نعلن عن مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار، ويشمل ذلك 665 مليون دولار من المساعدات العسكرية والأمنية المدنية الجديدة".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.
وأصدرت الوزارة بيانا رسميا، جاء فيه أن "الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات أبرامز عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن توريد الأسلحة إلى كييف
17:34 GMT

وتشمل حزمة المساعدات أيضًا الذخيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات من نوع جافلين ومعدات الملاحة والاتصالات.

كما تشمل الحزمة ذخيرة إضافية لراجمات "هيمارس"، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وأنظمة وقذائف هاون عيار 81 ملم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала