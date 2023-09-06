https://sputnikarabic.ae/20230906/بلينكن-يعلن-عن-مساعدات-لنظام-كييف-بقيمة-مليار-دولار-1080769133.html
بلينكن يعلن عن مساعدات لنظام كييف بقيمة مليار دولار
بلينكن يعلن عن مساعدات لنظام كييف بقيمة مليار دولار
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار إضافية من المساعدات، بما في ذلك 665 مليون... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T19:00+0000
2023-09-06T19:00+0000
2023-09-06T19:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
العالم
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وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، اليوم الأربعاء: "سنواصل دعم أوكرانيا، واليوم نعلن عن مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار، ويشمل ذلك 665 مليون دولار من المساعدات العسكرية والأمنية المدنية الجديدة".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.وأصدرت الوزارة بيانا رسميا، جاء فيه أن "الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات أبرامز عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب".كما تشمل الحزمة ذخيرة إضافية لراجمات "هيمارس"، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وأنظمة وقذائف هاون عيار 81 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230906/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-توريد-الأسلحة-إلى-كييف-1080767879.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم
بلينكن يعلن عن مساعدات لنظام كييف بقيمة مليار دولار
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار إضافية من المساعدات، بما في ذلك 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، اليوم الأربعاء: "سنواصل دعم أوكرانيا، واليوم نعلن عن مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار، ويشمل ذلك 665 مليون دولار من المساعدات العسكرية والأمنية المدنية الجديدة".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.
وأصدرت الوزارة بيانا رسميا، جاء فيه أن "الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات أبرامز عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب".
وتشمل حزمة المساعدات أيضًا الذخيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات من نوع جافلين ومعدات الملاحة والاتصالات.
كما تشمل الحزمة
ذخيرة إضافية لراجمات "هيمارس"، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وأنظمة وقذائف هاون عيار 81 ملم.