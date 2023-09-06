https://sputnikarabic.ae/20230906/سبوتنيك-تكشف-أهداف-ترويج-الغرب-لشائعات-إمداد-كوريا-الشمالية-لروسيا-بالسلاح-1080764513.html

"سبوتنيك" تكشف أهداف ترويج الغرب لشائعات "إمداد كوريا الشمالية لروسيا بالسلاح"

"سبوتنيك" تكشف أهداف ترويج الغرب لشائعات "إمداد كوريا الشمالية لروسيا بالسلاح"

أثارت بعض وسائل الإعلام الغربية مرة أخرى، موضوع التهديدات من كوريا الشمالية، ولكن بقالب جديد، حيث صدرت تقارير تفيد بأن الرئيس الكوري، كيم جونغ أون، قد اقترح... 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T14:59+0000

2023-09-06T14:59+0000

2023-09-06T14:59+0000

روسيا

كوريا الشمالية

تقارير سبوتنيك

رصد عسكري

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وسارع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى القول إن ما سمّاه "بمحادثات الأسلحة" بين روسيا وكوريا الشمالية "تتقدم بنشاط"، وإن بيونغ يانغ سيتعين عليها أن تدفع ثمنا باهظا مقابل إمدادات الأسلحة إلى موسكو، التي يعتقد الجانب الأمريكي أنها يمكن استخدامها خلال العملية العسكرية الخاصة.وسبق للولايات المتحدة أن ذكرت مرارا وتكرارا، التعاون المحتمل بين روسيا وكوريا الديمقراطية في توريد الأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، ونفت موسكو مرارا هذه التصريحات، علاوة على ذلك، كان هناك نفي من كوريا الشمالية أيضًا.معلومات زائفةوقال كيم يونغ أون، الباحث البارز في المركز الروسي للدراسات الكورية في معهد الصين وآسيا الحديثة التابع للأكاديمية الروسية، لـ"سبوتنيك": "المهمة الرئيسية هي: إظهار أن روسيا أصبحت ضعيفة للغاية لدرجة أن كوريا الشمالية تطلب الأسلحة".وأضاف الخبير: "لسنا بحاجة لشراء أسلحة من دول أخرى، ليس هناك قرينة واحدة بأننا نشتري أسلحة من دول أخرى، يمكننا التعامل مع الأمر بأنفسنا".وقال الخبير العسكري الصيني المعروف، تشين آن: "المعلومات حول احتمال توريد أسلحة إلى روسيا من قبل كوريا الديمقراطية، والتي تبالغ فيها الولايات المتحدة، تظهر في الواقع ما يشعرون بشأنه في أعماق أرواحهم، يشعرون بالقلق".وأشار الخبير إلى أنه "في هذه المرحلة من العملية العسكرية الروسية الخاصة، تجاوزت المساعدات الأمريكية والغربية لأوكرانيا في شكل أسلحة ومعدات بالفعل حاجز الـ100 مليار دولار".رأس البيت الأبيض "دون عقل"ويعتقد الخبير أيضًا أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد عقله، لأنه بالإضافة إلى إمدادات الأسلحة بمليارات الدولارات، يحاول تحريض دول "الناتو" الأخرى على دخول مسرح الأعمال العسكرية في أوكرانيا ضد روسيا".ووفقًا لكيم يونغ أون، هناك سبب آخر وراء حديث الولايات المتحدة والغرب عن المفاوضات بين روسيا وكوريا الديمقراطية بشأن إمدادات الأسلحة، وهو محاولة صرف الانتباه عن مشاكلهما الخاصة.وختم: "كما تعلمون، فإن أفضل طريقة لضمان الفوز في الانتخابات هي تخويف السكان بتهديد خارجي، ونوع من الصراع العسكري الذي تم إطلاقه ضد دولة ما، وأن "القيادة الشجاعة" (الولايات المتحدة الأمريكية) تحمي بلادهم".

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