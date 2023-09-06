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قتلى ومصابين إثر انهيار مبنى في القاهرة
قتلى ومصابين إثر انهيار مبنى في القاهرة
سقط 4 قتلى على الأقل وأصيب آخرون إثر انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "سكاي نيوز"، عن محافظة القاهرة بيانا قال فيه إن المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد نحو 3.2 كيلومترات عن وسط المدينة.وتلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب انهيار المبنى، حسبما ذكر موقع "فيتو".من جانبها، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بيانا أعلنت فيه أنها ستمنح 60 ألف جنيه مصري لكل أسرة من أسر المتوفين.يذكر أن مصر شهدت مؤخرا تكرار حوادث انهيارات المباني، فيما تحاول الحكومة شن حملة صارمة ضد المباني التي شيّدت بالمخالفة للقانون، إلى جانب بناء مدن وأحياء جديدة لإعادة تسكين من يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيار.وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، انهار عقار مكون من 8 طوابق في مدينة رشيد في محافظة البحيرة شمال مصر، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رشيد لتلقي العلاج، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.وأمرت النيابة المصرية بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ولجنة المساكن الآيلة للسقوط، لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المسؤولية الجنائية.
https://sputnikarabic.ae/20230717/قتلى-ومصابين-إثر-انهيار-عقار-سكني-في-القاهرة-1079134444.html
https://sputnikarabic.ae/20230716/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انهيار-مبنى-سكني-شمالي-مصر-إلى-4-قتلى-1079131193.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
قتلى ومصابين إثر انهيار مبنى في القاهرة
13:24 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 13:47 GMT 06.09.2023) تابعنا عبر
سقط 4 قتلى على الأقل وأصيب آخرون إثر انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء.
ونقل موقع
"سكاي نيوز"، عن محافظة القاهرة بيانا قال فيه إن المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد نحو 3.2 كيلومترات عن وسط المدينة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب انهيار المبنى، حسبما ذكر موقع
"فيتو".
من جانبها، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بيانا أعلنت فيه أنها ستمنح 60 ألف جنيه مصري لكل أسرة من أسر المتوفين.
يذكر أن مصر شهدت مؤخرا تكرار حوادث انهيارات المباني، فيما تحاول الحكومة شن حملة صارمة ضد المباني التي شيّدت بالمخالفة للقانون، إلى جانب بناء مدن وأحياء جديدة لإعادة تسكين من يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيار.
وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، انهار عقار مكون من 8 طوابق
في مدينة رشيد في محافظة البحيرة شمال مصر، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رشيد لتلقي العلاج، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وأمرت النيابة المصرية بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ولجنة المساكن الآيلة للسقوط، لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المسؤولية الجنائية.