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قتلى ومصابين إثر انهيار مبنى في القاهرة
قتلى ومصابين إثر انهيار مبنى في القاهرة
سقط 4 قتلى على الأقل وأصيب آخرون إثر انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T13:24+0000
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ونقل موقع "سكاي نيوز"، عن محافظة القاهرة بيانا قال فيه إن المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد نحو 3.2 كيلومترات عن وسط المدينة.وتلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب انهيار المبنى، حسبما ذكر موقع "فيتو".من جانبها، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بيانا أعلنت فيه أنها ستمنح 60 ألف جنيه مصري لكل أسرة من أسر المتوفين.يذكر أن مصر شهدت مؤخرا تكرار حوادث انهيارات المباني، فيما تحاول الحكومة شن حملة صارمة ضد المباني التي شيّدت بالمخالفة للقانون، إلى جانب بناء مدن وأحياء جديدة لإعادة تسكين من يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيار.وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، انهار عقار مكون من 8 طوابق في مدينة رشيد في محافظة البحيرة شمال مصر، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رشيد لتلقي العلاج، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.وأمرت النيابة المصرية بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ولجنة المساكن الآيلة للسقوط، لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المسؤولية الجنائية.
https://sputnikarabic.ae/20230717/قتلى-ومصابين-إثر-انهيار-عقار-سكني-في-القاهرة-1079134444.html
https://sputnikarabic.ae/20230716/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انهيار-مبنى-سكني-شمالي-مصر-إلى-4-قتلى-1079131193.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

قتلى ومصابين إثر انهيار مبنى في القاهرة

13:24 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 13:47 GMT 06.09.2023)
© AP Photo / Gerald Herbertعمليات إنقاذ في موقع انهيار مبنى سكني مطل على المحيط بمدينة ميمامي، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية 26 يونيو 2021
عمليات إنقاذ في موقع انهيار مبنى سكني مطل على المحيط بمدينة ميمامي، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Gerald Herbert
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سقط 4 قتلى على الأقل وأصيب آخرون إثر انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء.
ونقل موقع "سكاي نيوز"، عن محافظة القاهرة بيانا قال فيه إن المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد نحو 3.2 كيلومترات عن وسط المدينة.
انهيار عقار في الإسكندرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
قتلى ومصابين إثر انهيار عقار سكني في القاهرة
17 يوليو, 06:53 GMT
وتلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب انهيار المبنى، حسبما ذكر موقع "فيتو".
من جانبها، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بيانا أعلنت فيه أنها ستمنح 60 ألف جنيه مصري لكل أسرة من أسر المتوفين.
يذكر أن مصر شهدت مؤخرا تكرار حوادث انهيارات المباني، فيما تحاول الحكومة شن حملة صارمة ضد المباني التي شيّدت بالمخالفة للقانون، إلى جانب بناء مدن وأحياء جديدة لإعادة تسكين من يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيار.
انهيار عقار في الإسكندرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني شمالي مصر إلى 4 قتلى
16 يوليو, 21:01 GMT
وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، انهار عقار مكون من 8 طوابق في مدينة رشيد في محافظة البحيرة شمال مصر، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رشيد لتلقي العلاج، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وأمرت النيابة المصرية بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ولجنة المساكن الآيلة للسقوط، لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المسؤولية الجنائية.
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