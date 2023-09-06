https://sputnikarabic.ae/20230906/سلطات-جنوب-أفريقيا-تفند-مزاعم-إرسالها-أسلحة-للجيش-الروسي-1080749719.html

سلطات جنوب أفريقيا تفند مزاعم إرسالها أسلحة إلى روسيا عبر "ليدي آر"

سلطات جنوب أفريقيا تفند مزاعم إرسالها أسلحة إلى روسيا عبر "ليدي آر"

نشرت سلطات جنوب أفريقيا تقريرا رسميا للجنة المستقلة المشكّلة للتحقيق حول قضية السفينة الروسية "ليدي آر"، التي يُزعم أنها نقلت أسلحة إلى روسيا. 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T07:47+0000

2023-09-06T07:47+0000

2023-09-06T07:50+0000

العالم

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في ديسمبر/ كانون الأول 2022، رست السفينة الروسية "ليدي آر" في جنوب أفريقيا. وقال السفير الأمريكي لدى جنوب أفريقيا روبن بريغيتي، تعليقا على وصول السفينة إلى قاعدة سيمونستاون البحرية في جنوب أفريقيا، إن الجمهورية تزود الجيش الروسي بالأسلحة. وبقيت السفينة في القاعدة في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر، وفقًا لبريغيتي، الذي ادعى أنه "من المؤكد أنهم حمّلوا أسلحة وذخيرة عليها، وبعد ذلك عادت إلى روسيا".وقالت سلطات جنوب أفريقيا إنه لا يوجد أي دلائل على مزاعم بريغيتي. وبحسب وزارة خارجية جنوب أفريقيا، اعترف السفير الأمريكي، بعد احتجاج رسمي من الوزارة، بأنه "تجاوز الحدود واعتذر". وفي أغسطس/ آب، لم تتلق اللجنة المستقلة التي تم تشكيلها للتحقيق في مثل هذه الادعاءات أي دليل يدعم توريد الأسلحة.قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، في 3 سبتمبر/أيلول، إن نتائج التحقيق أظهرت عدم وجود أي دليل على نقل أسلحة لروسيا على متن السفينة. وبحسب قوله، زارت اللجنة أثناء التحقيق قاعدة سيمونستاون وتلقت شهادة من ما يقرب من 50 شخصا، كما تمت دراسة أكثر من 100 وثيقة.وجاء في تقرير اللجنة أن "البضائع التي سلمتها السفينة إلى مدينة سيمونستاون كانت عبارة عن معدات طلبتها قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا، والتي طلبتها شركة أرمسكور (شركة شراء الأسلحة لوزارة الدفاع في البلاد) منذ عام 2018".وبحسب التقرير، فقد تم تأجيل تسليم المعدات بسبب الوباء والصراع في أوكرانيا.وجاء في التقرير أيضا: "على الرغم من بعض الشائعات التي تفيد بأنه تم تحميل بعض المعدات أو الأسلحة على متن السفينة "ليدي آر"، فإن لجنة التحقيق لم تجد أي دليل يدعم هذه الادعاءات. الأدلة المتاحة أكدت فقط "تفريغ السفينة وعدم تحميلها للبضائع".

https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-مالية-جنوب-أفريقيا-علاقاتنا-الاقتصادية-مع-روسيا-تنمو-رغم-الصعوبات-1080394284.html

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