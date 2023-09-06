https://sputnikarabic.ae/20230906/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تستهدف-المدينة-بقذائف-الناتو-1080771144.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T21:47+0000
2023-09-06T21:47+0000
2023-09-06T21:48+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر "تليغرام": "تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 23.35 (توقيت موسكو)، باتجاه بلدة ياسنوبرودوفكا - منطقة كيفسكي بمدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".وخلال الفترة بين 23.45 و23.50 تعرضت مدينة دونيتسك للقصف بـ6 قذائف من عيار 155 ملم باتجاه مناطق بيتروفسكي، كوبيشيفسكي، كييفسكي.ومنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة تتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.يذكر أن دول الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم. وقد قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع هاوتزر ألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زيت. أيتش" ومدافع هاوتزر بولندية ذاتية الحركة من طراز "كراب" ومدافع هاوتزر فرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار" وجميعها تستخدم القذائف ذات العيار المذكور.
https://sputnikarabic.ae/20230906/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-المدينة-بالقذائف-العنقودية-1080745622.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العام, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العام, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
21:47 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 21:48 GMT 06.09.2023) تابعنا عبر
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك بـ9 قذائف ذات عيار الناتو (155 ملم).
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر "تليغرام": "تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 23.35 (توقيت موسكو)، باتجاه بلدة ياسنوبرودوفكا - منطقة كيفسكي بمدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".
وخلال الفترة بين 23.45 و23.50 تعرضت مدينة دونيتسك للقصف بـ6 قذائف من عيار 155 ملم باتجاه مناطق بيتروفسكي، كوبيشيفسكي، كييفسكي.
ومنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة تتعرض بشكل منتظم للقصف
من قبل القوات الأوكرانية.
يذكر أن دول الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم. وقد قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع هاوتزر ألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زيت. أيتش" ومدافع هاوتزر بولندية ذاتية الحركة من طراز "كراب" ومدافع هاوتزر فرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار" وجميعها تستخدم القذائف ذات العيار المذكور.