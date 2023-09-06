https://sputnikarabic.ae/20230906/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-المدينة-بالقذائف-العنقودية-1080745622.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المدينة بالقذائف العنقودية
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المدينة بالقذائف العنقودية
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، ثلاث قذائف بقطر 155 ملم معبأة بالقذائف العنقودية على مدينة دونيتسك، حسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T00:34+0000
2023-09-06T00:34+0000
2023-09-06T00:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078384602_0:49:1078:655_1920x0_80_0_0_a6974841c155f6913d0b5bb63ffbcc77.jpg
وقالت الممثلية عبر قناتها بموقع تليغرام: "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه: 02.05 - منطقة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كييف): حيث تم إطلاق ثلاث قذائف بقطر 155 ملم (قذائف عنقودية)".وأوضحت الممثلية أيضًا أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بقذائف بقطر 155 ملم مرتين حتى منتصف الليل: الساعة 23:05 - بثلاث قذائف والساعة 23:15 - بأربع قذائف. وفي الساعة 01:50، تم إطلاق ثلاث قذائف من هذا القطر على مناطق كويبيشيفسكي وكييفسكي.وتقع منطقة كييفسكي في الجزء الشمالي من دونيتسك. وبدءًا من عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحاصل هناك، تعرضت هذه المنطقة بشكل منتظم لهجمات من قبل القوات الأوكرانية. يُعتبر المطار الشمالي حدودًا للمنطقة، وتم تدميره بالكامل نتيجة الاشتباكات المستمرة لعدة أشهر بين القوات الأوكرانية المحاصرة ومقاتلي دونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230905/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-37-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080704251.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078384602_53:0:1014:721_1920x0_80_0_0_3c83b34522de76d3ee4abd2f9886bbe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المدينة بالقذائف العنقودية
تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، ثلاث قذائف بقطر 155 ملم معبأة بالقذائف العنقودية على مدينة دونيتسك، حسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم المشترك وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
وقالت الممثلية عبر قناتها بموقع تليغرام: "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه: 02.05 - منطقة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كييف): حيث تم إطلاق ثلاث قذائف بقطر 155 ملم (قذائف عنقودية)".
وأوضحت الممثلية أيضًا أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كويبيشيفسكي
في دونيتسك بقذائف بقطر 155 ملم مرتين حتى منتصف الليل: الساعة 23:05 - بثلاث قذائف والساعة 23:15 - بأربع قذائف. وفي الساعة 01:50، تم إطلاق ثلاث قذائف من هذا القطر على مناطق كويبيشيفسكي وكييفسكي.
وتقع منطقة كييفسكي
في الجزء الشمالي من دونيتسك. وبدءًا من عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحاصل هناك، تعرضت هذه المنطقة بشكل منتظم لهجمات من قبل القوات الأوكرانية. يُعتبر المطار الشمالي حدودًا للمنطقة، وتم تدميره بالكامل نتيجة الاشتباكات المستمرة لعدة أشهر بين القوات الأوكرانية المحاصرة ومقاتلي دونيتسك.