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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230906/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-المدينة-بالقذائف-العنقودية-1080745622.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المدينة بالقذائف العنقودية
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المدينة بالقذائف العنقودية
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، ثلاث قذائف بقطر 155 ملم معبأة بالقذائف العنقودية على مدينة دونيتسك، حسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T00:34+0000
2023-09-06T00:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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سلاح روسيا
العالم
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وقالت الممثلية عبر قناتها بموقع تليغرام: "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه: 02.05 - منطقة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كييف): حيث تم إطلاق ثلاث قذائف بقطر 155 ملم (قذائف عنقودية)".وأوضحت الممثلية أيضًا أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بقذائف بقطر 155 ملم مرتين حتى منتصف الليل: الساعة 23:05 - بثلاث قذائف والساعة 23:15 - بأربع قذائف. وفي الساعة 01:50، تم إطلاق ثلاث قذائف من هذا القطر على مناطق كويبيشيفسكي وكييفسكي.وتقع منطقة كييفسكي في الجزء الشمالي من دونيتسك. وبدءًا من عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحاصل هناك، تعرضت هذه المنطقة بشكل منتظم لهجمات من قبل القوات الأوكرانية. يُعتبر المطار الشمالي حدودًا للمنطقة، وتم تدميره بالكامل نتيجة الاشتباكات المستمرة لعدة أشهر بين القوات الأوكرانية المحاصرة ومقاتلي دونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230905/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-37-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080704251.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف المدينة بالقذائف العنقودية

00:34 GMT 06.09.2023
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik
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أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، ثلاث قذائف بقطر 155 ملم معبأة بالقذائف العنقودية على مدينة دونيتسك، حسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم المشترك وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
وقالت الممثلية عبر قناتها بموقع تليغرام: "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه: 02.05 - منطقة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كييف): حيث تم إطلاق ثلاث قذائف بقطر 155 ملم (قذائف عنقودية)".
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 37 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 00:48 GMT
وأوضحت الممثلية أيضًا أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بقذائف بقطر 155 ملم مرتين حتى منتصف الليل: الساعة 23:05 - بثلاث قذائف والساعة 23:15 - بأربع قذائف. وفي الساعة 01:50، تم إطلاق ثلاث قذائف من هذا القطر على مناطق كويبيشيفسكي وكييفسكي.
وتقع منطقة كييفسكي في الجزء الشمالي من دونيتسك. وبدءًا من عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحاصل هناك، تعرضت هذه المنطقة بشكل منتظم لهجمات من قبل القوات الأوكرانية. يُعتبر المطار الشمالي حدودًا للمنطقة، وتم تدميره بالكامل نتيجة الاشتباكات المستمرة لعدة أشهر بين القوات الأوكرانية المحاصرة ومقاتلي دونيتسك.
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Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:25 GMT
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