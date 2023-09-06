https://sputnikarabic.ae/20230906/طائرة-التدريب-العسكرية-ياك-130-1080758955.html
طائرة التدريب العسكرية "ياك-130"
طائرة التدريب العسكرية "ياك-130"
طائرة التدريب العسكرية "ياك-130"
2023-09-06T13:05+0000
2023-09-06T13:05+0000
2023-09-06T13:19+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
سلاح روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/06/1080759756_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6c9bdcb0a221aff48afb50fab9f3d34f.png
طائرة "ياك-130" بمقعدين، وهي مصممة لتدريب طاقم الطيران على قيادة طائرات الجيل الرابع والخامس.يسمح البرنامج التدريبي لطائرة "ياك-130" بمحاكاة سلوك الطائرات المختلفة في الجو، بما في ذلك المقاتلات الثقيلة من طراز "سو-35إس" و"سو-57".الحمولة القتالية لـ "ياك-130"، من الصواريخ والقنابل التي تبلغ 3000 كلغ، لا تسمح لها بأن تكون بمثابة "مقعد دراسي" لطياري القوات الجوية الروسية فحسب، بل أيضًا بمثابة طائرة هجومية.تحظى طائرة "ياك-130" بشعبية كبيرة لدى العملاء الأجانب، ويتم تشغيلها في الجزائر وبنغلاديش وبيلاروسيا ولاوس وميانمار.اقرأ أيضا - رصد طائرات "ياك- 130" الروسية في إيران... صور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/06/1080759756_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1f6b2d052efa4a7765f7e784a6048bb3.png
طائرة التدريب العسكرية "ياك-130"
طائرة التدريب العسكرية "ياك-130"
2023-09-06T13:05+0000
true
PT0M50S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ياك-130
طائرة التدريب العسكرية "ياك-130"
13:05 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 13:19 GMT 06.09.2023) تابعنا عبر
تلقى الجيش الروسي دفعة من طائرات التدريب القتالي من طراز "ياك-130"، وفقًا لما أفادته شركة الطائرات المتحدة الروسية.
طائرة "ياك-130" بمقعدين، وهي مصممة لتدريب طاقم الطيران على قيادة طائرات الجيل الرابع والخامس.
يسمح البرنامج التدريبي لطائرة "ياك-130" بمحاكاة سلوك الطائرات المختلفة في الجو، بما في ذلك المقاتلات الثقيلة من طراز "سو-35إس" و"سو-57".
الحمولة القتالية لـ "ياك-130"، من الصواريخ والقنابل التي تبلغ 3000 كلغ، لا تسمح لها بأن تكون بمثابة "مقعد دراسي" لطياري القوات الجوية الروسية فحسب، بل أيضًا بمثابة طائرة هجومية.
تحظى طائرة "ياك-130" بشعبية كبيرة لدى العملاء الأجانب، ويتم تشغيلها في الجزائر وبنغلاديش وبيلاروسيا ولاوس وميانمار.