https://sputnikarabic.ae/20230906/علماء-يجعلون-من-الماء-مصدرا-جديدا-للطاقة-النظيفة-صورة-وفيديو-1080762253.html
علماء يجعلون من الماء مصدرا جديدا للطاقة النظيفة... صورة وفيديو
علماء يجعلون من الماء مصدرا جديدا للطاقة النظيفة... صورة وفيديو
أثبت العلماء أن الهيدروجين أحد حلول الطاقة المستقبلية، خاصة عند توليده بطرق صديقة للبيئة. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T14:05+0000
2023-09-06T14:05+0000
2023-09-06T14:05+0000
مجتمع
علوم
منوعات
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يلعب الهيدروجين دورًا حاسمًا في إنتاج المكونات النشطة والمركبات الأساسية المختلفة لتوليد الهيدروجين، بالإضافة إلى إمكانياته في مجال الطاقة، إذ يمكن تحويل الماء "إتش 2 أو" إلى غاز الهيدروجين"إتش 2" من خلال سلسلة من التفاعلات الكيميائية.يمثل تقسيم جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكسجين تحديًا كبيرًا للكيميائيين، نظرًا لأنه مستقر جدًا ولكي ينجح الأمر، يجب أولًا تنشيط الماء باستخدام محفز ثم يتفاعل بسهولة أكبر.قام فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور، أرميدو ستودر، في معهد الكيمياء العضوية في جامعة مونستر في ألمانيا، بتطوير عملية "تحفيز ضوئي" يتم فيها تنشيط الماء، حيث يحدث رد الفعل بواسطة الطاقة الضوئية.وقال الدكتور كريستيان موك ليشتنفيلد، الذي قام بتحليل مجمعات الماء المُنشطة باستخدام الطرق النظرية: "رابطة الهيدروجين والأكسجين في هذا الوسط تكون ضعيفة للغاية، ما يجعل من الممكن نقل ذرة الهيدروجين إلى مركبات مختلفة، فيما يسمى بتفاعلات الهدرجة "، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ناتشور" العلمية.تعتبر تفاعلات الهدرجة ذات أهمية كبيرة في البحوث الصيدلانية، وفي صناعة الكيماويات الزراعية، وفي علوم المواد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, منوعات
علماء يجعلون من الماء مصدرا جديدا للطاقة النظيفة... صورة وفيديو
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أثبت العلماء أن الهيدروجين أحد حلول الطاقة المستقبلية، خاصة عند توليده بطرق صديقة للبيئة.
يلعب الهيدروجين دورًا حاسمًا في إنتاج المكونات النشطة والمركبات الأساسية المختلفة لتوليد الهيدروجين، بالإضافة إلى إمكانياته في مجال الطاقة، إذ يمكن تحويل الماء "إتش 2 أو" إلى غاز الهيدروجين"إتش 2" من خلال سلسلة من التفاعلات الكيميائية.
يمثل تقسيم جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكسجين تحديًا كبيرًا للكيميائيين، نظرًا لأنه مستقر جدًا ولكي ينجح الأمر، يجب أولًا تنشيط الماء باستخدام محفز ثم يتفاعل بسهولة أكبر.
قام فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور، أرميدو ستودر، في معهد الكيمياء العضوية في جامعة مونستر في ألمانيا، بتطوير عملية "تحفيز ضوئي" يتم فيها تنشيط الماء
، حيث يحدث رد الفعل بواسطة الطاقة الضوئية.
وقال الدكتور كريستيان موك ليشتنفيلد، الذي قام بتحليل مجمعات الماء المُنشطة باستخدام الطرق النظرية: "رابطة الهيدروجين والأكسجين في هذا الوسط تكون ضعيفة للغاية، ما يجعل من الممكن نقل ذرة الهيدروجين إلى مركبات مختلفة، فيما يسمى بتفاعلات الهدرجة "، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ناتشور" العلمية.
تعتبر تفاعلات الهدرجة ذات أهمية كبيرة في البحوث الصيدلانية، وفي صناعة الكيماويات الزراعية، وفي علوم المواد.