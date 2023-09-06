https://sputnikarabic.ae/20230906/لحظة-تنفيذ-عملية-طعن-أدت-إلى-إصابة-3-إسرائليين-فيديو-1080761708.html
لحظة تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة 3 إسرائليين... فيديو
لحظة تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة 3 إسرائليين... فيديو
تم تداول فيديو للحظة تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة 3 إسرائليين أحدهم في حالة خطرة، عند باب الخليل في القدس. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T13:49+0000
2023-09-06T13:49+0000
2023-09-06T13:49+0000
العالم
العالم العربي
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وكانت قد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إصابة خطيرة لشخص إثر عملية طعن قرب باب الخليل في القدس الشرقية.وبعد ذلك، تم تأكيد ارتفاع عدد الإصابات في عملية القدس إلى 3 من بينهم إصابة خطرة.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، فيديو لأحد عناصر الشرطة الإسرائيلية وهو يضرب بعنف فتاة فلسطينية بزعم محاولتها طعنه، عند أحد بوابات المسجد الأقصى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي
لحظة تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة 3 إسرائليين... فيديو
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تم تداول فيديو للحظة تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة 3 إسرائليين أحدهم في حالة خطرة، عند باب الخليل في القدس.
وكانت قد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إصابة خطيرة لشخص إثر عملية طعن قرب باب الخليل في القدس الشرقية.
وبعد ذلك، تم تأكيد ارتفاع عدد الإصابات في عملية القدس إلى 3 من بينهم إصابة خطرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، فيديو لأحد عناصر الشرطة الإسرائيلية وهو يضرب بعنف فتاة فلسطينية بزعم محاولتها طعنه، عند أحد بوابات المسجد الأقصى.