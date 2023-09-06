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https://sputnikarabic.ae/20230906/لحظة-تنفيذ-عملية-طعن-أدت-إلى-إصابة-3-إسرائليين-فيديو-1080761708.html
لحظة تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة 3 إسرائليين... فيديو
لحظة تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة 3 إسرائليين... فيديو
تم تداول فيديو للحظة تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة 3 إسرائليين أحدهم في حالة خطرة، عند باب الخليل في القدس. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T13:49+0000
2023-09-06T13:49+0000
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وكانت قد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إصابة خطيرة لشخص إثر عملية طعن قرب باب الخليل في القدس الشرقية.وبعد ذلك، تم تأكيد ارتفاع عدد الإصابات في عملية القدس إلى 3 من بينهم إصابة خطرة.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، فيديو لأحد عناصر الشرطة الإسرائيلية وهو يضرب بعنف فتاة فلسطينية بزعم محاولتها طعنه، عند أحد بوابات المسجد الأقصى.
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لحظة تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة 3 إسرائليين... فيديو

13:49 GMT 06.09.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية
مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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تم تداول فيديو للحظة تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة 3 إسرائليين أحدهم في حالة خطرة، عند باب الخليل في القدس.
وكانت قد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إصابة خطيرة لشخص إثر عملية طعن قرب باب الخليل في القدس الشرقية.
وبعد ذلك، تم تأكيد ارتفاع عدد الإصابات في عملية القدس إلى 3 من بينهم إصابة خطرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، فيديو لأحد عناصر الشرطة الإسرائيلية وهو يضرب بعنف فتاة فلسطينية بزعم محاولتها طعنه، عند أحد بوابات المسجد الأقصى.
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