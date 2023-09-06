عربي
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230906/مقاتلتا-سوخوي---25-تمطران-معاقل-القوات-الأوكرانية-بوابل-من-النيران-فيديو-1080759355.html
مقاتلتا "سوخوي - 25" تمطران معاقل القوات الأوكرانية بوابل من النيران... فيديو
مقاتلتا "سوخوي - 25" تمطران معاقل القوات الأوكرانية بوابل من النيران... فيديو
شكلت مقاتلات سوخوي بإصدارتها كافة عماد السلاح الجوفضائي الروسي، وأنجزت هذه الطائرات العديد من المهام القتالية المعقدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T12:55+0000
2023-09-06T12:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062985134_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_618f05a7580f231a904a5cf3733c0123.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لمقاتلات من طراز "سو- 25" وهي تهاجم مواقع المسلحين الأوكرانيين وتدمرها في منطقة العملية الخاصة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، لقطات تظهر قيام طائرات من طراز "سو- 34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، بتوجيه ضربات مباشرة لمواقع المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062985134_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d438b160f1465bb9e77c0bcb232caff0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا

مقاتلتا "سوخوي - 25" تمطران معاقل القوات الأوكرانية بوابل من النيران... فيديو

12:55 GMT 06.09.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
شكلت مقاتلات سوخوي بإصدارتها كافة عماد السلاح الجوفضائي الروسي، وأنجزت هذه الطائرات العديد من المهام القتالية المعقدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لمقاتلات من طراز "سو- 25" وهي تهاجم مواقع المسلحين الأوكرانيين وتدمرها في منطقة العملية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، لقطات تظهر قيام طائرات من طراز "سو- 34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، بتوجيه ضربات مباشرة لمواقع المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала