https://sputnikarabic.ae/20230906/مقاتلتا-سوخوي---25-تمطران-معاقل-القوات-الأوكرانية-بوابل-من-النيران-فيديو-1080759355.html
مقاتلتا "سوخوي - 25" تمطران معاقل القوات الأوكرانية بوابل من النيران... فيديو
مقاتلتا "سوخوي - 25" تمطران معاقل القوات الأوكرانية بوابل من النيران... فيديو
شكلت مقاتلات سوخوي بإصدارتها كافة عماد السلاح الجوفضائي الروسي، وأنجزت هذه الطائرات العديد من المهام القتالية المعقدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T12:55+0000
2023-09-06T12:55+0000
2023-09-06T12:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062985134_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_618f05a7580f231a904a5cf3733c0123.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لمقاتلات من طراز "سو- 25" وهي تهاجم مواقع المسلحين الأوكرانيين وتدمرها في منطقة العملية الخاصة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، لقطات تظهر قيام طائرات من طراز "سو- 34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، بتوجيه ضربات مباشرة لمواقع المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062985134_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d438b160f1465bb9e77c0bcb232caff0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
مقاتلتا "سوخوي - 25" تمطران معاقل القوات الأوكرانية بوابل من النيران... فيديو
تابعنا عبر
شكلت مقاتلات سوخوي بإصدارتها كافة عماد السلاح الجوفضائي الروسي، وأنجزت هذه الطائرات العديد من المهام القتالية المعقدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لمقاتلات من طراز "سو- 25" وهي تهاجم مواقع المسلحين الأوكرانيين وتدمرها في منطقة العملية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، لقطات تظهر قيام طائرات من طراز "سو- 34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، بتوجيه ضربات مباشرة
لمواقع المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.