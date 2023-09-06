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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230906/منظومة-صواريخ-أرض--جو-روسية-تنهي-مغامرة-مسيرات-أوكرانية-فيديو-1080767532.html
منظومة صواريخ "أرض- جو" روسية تنهي مغامرة مسيرات أوكرانية... فيديو
منظومة صواريخ "أرض- جو" روسية تنهي مغامرة مسيرات أوكرانية... فيديو
دأب نظام كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، على إقحام الطائرات دون طيار في تنفيذ أعمال إرهابية ضد البنى التحتية المدنية. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T16:56+0000
2023-09-06T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ونجحت وسائط الدفاع الجوي الروسية في إجهاض محاولات الجيش الأوكراني لزعزعة الأمن والاستقرار، حيث تصدت لهذه المسيرات سواء عن طريق أجهزة التشويش أو عن طريق الاستهداف المباشر.ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من داخل قمرة قيادة منظومة الدفاع الجوي "تور-إم1"، أثناء استهدافها للطائرات المسيرة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع تظهر عمل أنظمة الدفاع الجوي "تور- إم2" في اتجاه كوبيانسك.وقالت الدفاع الروسية إن "أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المضادة للطائرات توفر درعًا موثوقًا به للقوات العاملة، على مدار الساعة، من الهجمات الجوية للعدو".
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

منظومة صواريخ "أرض- جو" روسية تنهي مغامرة مسيرات أوكرانية... فيديو

16:56 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 16:57 GMT 06.09.2023)
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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دأب نظام كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، على إقحام الطائرات دون طيار في تنفيذ أعمال إرهابية ضد البنى التحتية المدنية.
ونجحت وسائط الدفاع الجوي الروسية في إجهاض محاولات الجيش الأوكراني لزعزعة الأمن والاستقرار، حيث تصدت لهذه المسيرات سواء عن طريق أجهزة التشويش أو عن طريق الاستهداف المباشر.

وتميزت منظومة "تور- إم 1" بتصديها للأهداف الجوية بكفاءة عالية، حيث أنها سرعان ما تحيد الأهداف الجوية بعد رصدها بلحظات.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من داخل قمرة قيادة منظومة الدفاع الجوي "تور-إم1"، أثناء استهدافها للطائرات المسيرة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع تظهر عمل أنظمة الدفاع الجوي "تور- إم2" في اتجاه كوبيانسك.
وقالت الدفاع الروسية إن "أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المضادة للطائرات توفر درعًا موثوقًا به للقوات العاملة، على مدار الساعة، من الهجمات الجوية للعدو".
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMT
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