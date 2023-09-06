https://sputnikarabic.ae/20230906/منظومة-صواريخ-أرض--جو-روسية-تنهي-مغامرة-مسيرات-أوكرانية-فيديو-1080767532.html
منظومة صواريخ "أرض- جو" روسية تنهي مغامرة مسيرات أوكرانية... فيديو
منظومة صواريخ "أرض- جو" روسية تنهي مغامرة مسيرات أوكرانية... فيديو
دأب نظام كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، على إقحام الطائرات دون طيار في تنفيذ أعمال إرهابية ضد البنى التحتية المدنية. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T16:56+0000
2023-09-06T16:56+0000
2023-09-06T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ونجحت وسائط الدفاع الجوي الروسية في إجهاض محاولات الجيش الأوكراني لزعزعة الأمن والاستقرار، حيث تصدت لهذه المسيرات سواء عن طريق أجهزة التشويش أو عن طريق الاستهداف المباشر.ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من داخل قمرة قيادة منظومة الدفاع الجوي "تور-إم1"، أثناء استهدافها للطائرات المسيرة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع تظهر عمل أنظمة الدفاع الجوي "تور- إم2" في اتجاه كوبيانسك.وقالت الدفاع الروسية إن "أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المضادة للطائرات توفر درعًا موثوقًا به للقوات العاملة، على مدار الساعة، من الهجمات الجوية للعدو".
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
منظومة صواريخ "أرض- جو" روسية تنهي مغامرة مسيرات أوكرانية... فيديو
16:56 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 16:57 GMT 06.09.2023) تابعنا عبر
دأب نظام كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، على إقحام الطائرات دون طيار في تنفيذ أعمال إرهابية ضد البنى التحتية المدنية.
ونجحت وسائط الدفاع الجوي الروسية في إجهاض محاولات الجيش الأوكراني لزعزعة الأمن والاستقرار، حيث تصدت لهذه المسيرات سواء عن طريق أجهزة التشويش أو عن طريق الاستهداف المباشر.
وتميزت منظومة "تور- إم 1" بتصديها للأهداف الجوية بكفاءة عالية، حيث أنها سرعان ما تحيد الأهداف الجوية بعد رصدها بلحظات.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من داخل قمرة قيادة منظومة الدفاع الجوي "تور-إم1"، أثناء استهدافها للطائرات المسيرة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع تظهر عمل أنظمة الدفاع الجوي "تور- إم2" في اتجاه كوبيانسك.
وقالت الدفاع الروسية إن "أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المضادة للطائرات توفر درعًا موثوقًا به للقوات العاملة، على مدار الساعة، من الهجمات الجوية للعدو".