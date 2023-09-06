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https://sputnikarabic.ae/20230906/من-الحجاب-للعباءة-رحلة-فرنسا-مع-حظر-الرموز-الإسلامية-1080757080.html
من الحجاب للعباءة.. رحلة فرنسا مع حظر الرموز الإسلامية
من الحجاب للعباءة.. رحلة فرنسا مع حظر الرموز الإسلامية
لم يكن حظر فرنسا على طالبات المدارس ارتداء العباءة مع انطلاق العام الدراسي 2023 هو أول إجراء ضد الرموز الإسلامية؛ إذ سبقه مواقف تعسفية تجاه ما ترتديه المرأة... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T10:54+0000
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في هذا الإنفوجراف نلقي الضوء على القرارات والإجراءات التي أثارت جدلا واسعا داخل الدول الإسلامية.
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انفوجرافيك, أخبار فرنسا , инфографика
انفوجرافيك, أخبار فرنسا , инфографика

من الحجاب للعباءة.. رحلة فرنسا مع حظر الرموز الإسلامية

10:54 GMT 06.09.2023
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لم يكن حظر فرنسا على طالبات المدارس ارتداء العباءة مع انطلاق العام الدراسي 2023 هو أول إجراء ضد الرموز الإسلامية؛ إذ سبقه مواقف تعسفية تجاه ما ترتديه المرأة المسلمة.
في هذا الإنفوجراف نلقي الضوء على القرارات والإجراءات التي أثارت جدلا واسعا داخل الدول الإسلامية.
إنفوجراف: من الحجاب للعباءة.. رحلة فرنسا مع حظر الرموز الإسلامية - سبوتنيك عربي
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