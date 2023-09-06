https://sputnikarabic.ae/20230906/موسكو-تبلغ-السفارة-البريطانية-بقبول-نايجل-فيليب-كيسي-سفيرا-لدى-روسيا-1080746800.html
موسكو تبلغ السفارة البريطانية بقبول نايجل كيسي سفيرا لدى روسيا
موسكو تبلغ السفارة البريطانية بقبول نايجل كيسي سفيرا لدى روسيا
أبلغت موسكو سفارة المملكة المتحدة في روسيا قبول ترشيح نايجل كيسي، السفير السابق لبريطانيا في أفغانستان، لشغل منصب سفير المملكة المتحدة الجديد في روسيا، وفقًا... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T04:30+0000
2023-09-06T04:30+0000
2023-09-06T04:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103075/23/1030752328_0:43:5337:3045_1920x0_80_0_0_63fe65db29a8a5b3080b8e878d25db57.jpg
وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للممارسة الدبلوماسية القائمة، تواصل الجانب البريطاني في الربيع من هذا العام مع وزارة الخارجية الروسية للحصول على موافقة لتعيين نايجل فيليب كيسي سفيرا للمملكة المتحدة في روسيا".وأضافت الوزارة: "بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة في يونيو/حزيران من هذا العام، تم إبلاغ سفارة المملكة المتحدة في موسكو بقبول ترشيح كيسي".وأعلنت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أن كيسي سيخلف ديبورا برونيرت في منصب سفير البلاد في روسيا اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230213/السفير-الروسي-موسكو-لا-تستبعد-طرد-السلطات-البريطانية-دبلوماسيين-روس-جديد-من-لندن-1073436199.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103075/23/1030752328_611:0:4727:3087_1920x0_80_0_0_c76ad6cd3b0b733da8b5c11d00bbc074.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
موسكو تبلغ السفارة البريطانية بقبول نايجل كيسي سفيرا لدى روسيا
04:30 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 04:34 GMT 06.09.2023) تابعنا عبر
أبلغت موسكو سفارة المملكة المتحدة في روسيا قبول ترشيح نايجل كيسي، السفير السابق لبريطانيا في أفغانستان، لشغل منصب سفير المملكة المتحدة الجديد في روسيا، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية.
وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك
": "وفقًا للممارسة الدبلوماسية القائمة، تواصل الجانب البريطاني في الربيع من هذا العام مع وزارة الخارجية الروسية للحصول على موافقة لتعيين نايجل فيليب كيسي سفيرا للمملكة المتحدة في روسيا".
وأضافت الوزارة: "بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة في يونيو/حزيران من هذا العام، تم إبلاغ سفارة المملكة المتحدة في موسكو بقبول ترشيح كيسي".
وأعلنت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أن كيسي سيخلف ديبورا برونيرت
في منصب سفير البلاد في روسيا اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.