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https://sputnikarabic.ae/20230906/موسكو-تبلغ-السفارة-البريطانية-بقبول-نايجل-فيليب-كيسي-سفيرا-لدى-روسيا-1080746800.html
موسكو تبلغ السفارة البريطانية بقبول نايجل كيسي سفيرا لدى روسيا
موسكو تبلغ السفارة البريطانية بقبول نايجل كيسي سفيرا لدى روسيا
أبلغت موسكو سفارة المملكة المتحدة في روسيا قبول ترشيح نايجل كيسي، السفير السابق لبريطانيا في أفغانستان، لشغل منصب سفير المملكة المتحدة الجديد في روسيا، وفقًا... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T04:30+0000
2023-09-06T04:34+0000
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وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للممارسة الدبلوماسية القائمة، تواصل الجانب البريطاني في الربيع من هذا العام مع وزارة الخارجية الروسية للحصول على موافقة لتعيين نايجل فيليب كيسي سفيرا للمملكة المتحدة في روسيا".وأضافت الوزارة: "بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة في يونيو/حزيران من هذا العام، تم إبلاغ سفارة المملكة المتحدة في موسكو بقبول ترشيح كيسي".وأعلنت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أن كيسي سيخلف ديبورا برونيرت في منصب سفير البلاد في روسيا اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230213/السفير-الروسي-موسكو-لا-تستبعد-طرد-السلطات-البريطانية-دبلوماسيين-روس-جديد-من-لندن-1073436199.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا

موسكو تبلغ السفارة البريطانية بقبول نايجل كيسي سفيرا لدى روسيا

04:30 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 04:34 GMT 06.09.2023)
© AFP 2023 / Alexander NEMENOVعلم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا
علم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / Alexander NEMENOV
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أبلغت موسكو سفارة المملكة المتحدة في روسيا قبول ترشيح نايجل كيسي، السفير السابق لبريطانيا في أفغانستان، لشغل منصب سفير المملكة المتحدة الجديد في روسيا، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية.
وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للممارسة الدبلوماسية القائمة، تواصل الجانب البريطاني في الربيع من هذا العام مع وزارة الخارجية الروسية للحصول على موافقة لتعيين نايجل فيليب كيسي سفيرا للمملكة المتحدة في روسيا".
لسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
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وأضافت الوزارة: "بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة في يونيو/حزيران من هذا العام، تم إبلاغ سفارة المملكة المتحدة في موسكو بقبول ترشيح كيسي".
وأعلنت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أن كيسي سيخلف ديبورا برونيرت في منصب سفير البلاد في روسيا اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.
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