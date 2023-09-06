https://sputnikarabic.ae/20230906/موسكو-تبلغ-السفارة-البريطانية-بقبول-نايجل-فيليب-كيسي-سفيرا-لدى-روسيا-1080746800.html

موسكو تبلغ السفارة البريطانية بقبول نايجل كيسي سفيرا لدى روسيا

موسكو تبلغ السفارة البريطانية بقبول نايجل كيسي سفيرا لدى روسيا

أبلغت موسكو سفارة المملكة المتحدة في روسيا قبول ترشيح نايجل كيسي، السفير السابق لبريطانيا في أفغانستان، لشغل منصب سفير المملكة المتحدة الجديد في روسيا، وفقًا... 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T04:30+0000

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وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للممارسة الدبلوماسية القائمة، تواصل الجانب البريطاني في الربيع من هذا العام مع وزارة الخارجية الروسية للحصول على موافقة لتعيين نايجل فيليب كيسي سفيرا للمملكة المتحدة في روسيا".وأضافت الوزارة: "بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة في يونيو/حزيران من هذا العام، تم إبلاغ سفارة المملكة المتحدة في موسكو بقبول ترشيح كيسي".وأعلنت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أن كيسي سيخلف ديبورا برونيرت في منصب سفير البلاد في روسيا اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.

https://sputnikarabic.ae/20230213/السفير-الروسي-موسكو-لا-تستبعد-طرد-السلطات-البريطانية-دبلوماسيين-روس-جديد-من-لندن-1073436199.html

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