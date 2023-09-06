https://sputnikarabic.ae/20230906/نائب-الرئيس-الإيراني-نواصل-تطوير-التقنية-النووية-في-مختلف-مجالات-الحياة-1080763301.html
نائب الرئيس الإيراني: نواصل تطوير التقنية النووية في مختلف مجالات الحياة
نائب الرئيس الإيراني: نواصل تطوير التقنية النووية في مختلف مجالات الحياة
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تطور التكنولوجيا النووية في مناطق مختلفة من البلاد حتى تشهد تأثيرها على حياة... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T14:31+0000
2023-09-06T14:31+0000
2023-09-06T14:31+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات نائب الرئيس الإيراني، محمد إسلامي، جاءت خلال زيارته محافظة خوزستان، موضحا أن منظمة الطاقة الذرية في بلاده تسير على طريق تطوير تلك التكنولوجيا في مختلف المجالات الوطنية.وأكد محمد إسلامي أن "من أهداف وثيقة العشرين الاستراتيجية، تطوير محطات توليد الكهرباء وأنظمة الإشعاع، وتم تسجيل محطتي كهرباء كارون 1 و2 في المنظمة، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عاما".ولفت نائب الرئيس الإيراني إلى أن التشعيع في مجال الزراعة قدرة مهمة جدا على إنتاج منتجات غذائية صحية، الأمر الذي يعني إزالة الآفات وزيادة الحفاظ على المنتجات الزراعية، منوّهًا إلى أنه يمكن إنتاج منتجات زراعية صحية وتخفيض تكلفة العلاج وضمان صحة المواطنين في آن واحد.وأعلن إسلامي عن "إطلاق أول مصنع للفستق باستخدام النظام المعرفي والإشعاعي في البلاد في المستقبل القريب، حيث يتم بذل الجهود لزيادة مراكز الإشعاع الثلاثة في البلاد إلى 12 في نهاية الحكومة الحالية"، مشددا على أن "الغرب يحاول دائما منع إيران من الحصول على التقنيات الحديثة".وقال إسلامي:وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه كلما فرض الأعداء الحظر على بلاده كلما عملت إيران بشكل أقوى في هذا القطاع، مضيفا أن بلاده حققت العام الماضي 158 إنجازا جديدا في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية.
https://sputnikarabic.ae/20230905/إيران-مستعدون-لتعزيز-العلاقات-الدفاعية-مع-الدول-الأخرى-بعد-انتهاء-حظر-الأسلحة-1080707486.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
نائب الرئيس الإيراني: نواصل تطوير التقنية النووية في مختلف مجالات الحياة
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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تطور التكنولوجيا النووية في مناطق مختلفة من البلاد حتى تشهد تأثيرها على حياة المواطنين أكثر فأكثر.
وأفادت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات نائب الرئيس الإيراني، محمد إسلامي، جاءت خلال زيارته محافظة خوزستان، موضحا أن منظمة الطاقة الذرية في بلاده تسير على طريق تطوير تلك التكنولوجيا في مختلف المجالات الوطنية.
وأكد محمد إسلامي
أن "من أهداف وثيقة العشرين الاستراتيجية، تطوير محطات توليد الكهرباء وأنظمة الإشعاع، وتم تسجيل محطتي كهرباء كارون 1 و2 في المنظمة، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عاما".
ولفت نائب الرئيس الإيراني إلى أن التشعيع في مجال الزراعة قدرة مهمة جدا على إنتاج منتجات غذائية صحية، الأمر الذي يعني إزالة الآفات وزيادة الحفاظ على المنتجات الزراعية، منوّهًا إلى أنه يمكن إنتاج منتجات زراعية صحية وتخفيض تكلفة العلاج وضمان صحة المواطنين في آن واحد.
وأعلن إسلامي عن "إطلاق أول مصنع للفستق باستخدام النظام المعرفي والإشعاعي في البلاد
في المستقبل القريب، حيث يتم بذل الجهود لزيادة مراكز الإشعاع الثلاثة في البلاد إلى 12 في نهاية الحكومة الحالية"، مشددا على أن "الغرب يحاول دائما منع إيران من الحصول على التقنيات الحديثة".
تكنولوجيا الطاقة النووية لها تأثير على حياة المواطنين، لذا فإن هذه التكنولوجيا لا تستخدم فقط لصنع القنابل الذرية.
وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه كلما فرض الأعداء الحظر على بلاده كلما عملت إيران بشكل أقوى في هذا القطاع، مضيفا أن بلاده حققت العام الماضي 158 إنجازا جديدا في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية.