https://sputnikarabic.ae/20230906/هيومين-رايتس-ووتش-تتهم-نظام-كييف-بقتل-المدنيين-بالذخائر-العنقودية-1080763125.html
"هيومين رايتس ووتش" تتهم نظام كييف بقتل المدنيين بالذخائر العنقودية
"هيومين رايتس ووتش" تتهم نظام كييف بقتل المدنيين بالذخائر العنقودية
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T14:33+0000
2023-09-06T14:33+0000
2023-09-06T14:33+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/06/1080762747_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_0fff56d0faa579a17e8689fa09ad6113.png
"هيومين رايتس" تتهم نظام كييف بقتل المدنيين بالذخائر العنقودية
"هيومين رايتس" تتهم نظام كييف بقتل المدنيين بالذخائر العنقودية
منظمة "هيومين رايتس ووتش" تتهم كييف بقتل المدنيين في إيزيوم بالذخائر العنقودية. وهو ما قال عنه الكاتب والمحلل السياسي واصف عواضة:أردوغان يتهم الأسد بعرقلة تطبيع العلاقات. وهو ما قال عنه الكاتب والمحلل السياسي، غالب صالح:تعزيزات أمريكية ضخمة في دير الزور ونزوح للمدنيين. وهو ما قال عنه الباحث السياسي، فاروق مضحي:بدوره، قال رئيس تحرير وكالة "الآن" للأنباء، علاء الجاسم:الإمارات تعلن عن استثمارات بمليارات الدولارت في مجال الطاقة النظيفة في أفريقيا. حول هذه المبادرة، قال الخبير والمحلل الاستراتيجي في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، الأستاذ مهند عباس حدادين، لبرنامج "بلا قيود":وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حميّه، يطلق مبادرة للمزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة. حول أهمية ذلك، قال الخبير في الشؤون اللبنانية، الدكتور طارق عبود، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي....
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/06/1080762747_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_082e77dd0e74ffccb751864d5eb66b2e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
"هيومين رايتس ووتش" تتهم نظام كييف بقتل المدنيين بالذخائر العنقودية
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
منظمة "هيومين رايتس ووتش" تتهم كييف بقتل المدنيين في إيزيوم بالذخائر العنقودية. وهو ما قال عنه الكاتب والمحلل السياسي واصف عواضة:
يجب معاقبة الغرب الذي يرسل مثل هذه الأسلحة لأوكرانيا، قبل معاقبة نظام كييف، وهذه المنظمات لا تستطيع أن تتخذ أي إجراء لأنها تابعة للغرب.
أردوغان يتهم الأسد بعرقلة تطبيع العلاقات. وهو ما قال عنه الكاتب والمحلل السياسي، غالب صالح:
كل هذا افتراء وطلب سوريا واضح وهو إنهاء الاحتلال التركي أولا، فلا يمكن اللقاء مع محتل ومعتد، وروسيا لا تستطيع الضغط على أردوغان كثيرا في هذه المرحلة بسبب انشغالها في أوكرانيا.
تعزيزات أمريكية ضخمة في دير الزور ونزوح للمدنيين. وهو ما قال عنه الباحث السياسي، فاروق مضحي:
هذه التعزيزات تثير التساؤلات ومن الممكن أن نشهد تصعيدا أكبر في خارطة الاقتتال وموقف العشائر بالمجمل ضد قسد والأمريكي.
بدوره، قال رئيس تحرير وكالة "الآن" للأنباء، علاء الجاسم:
هذا الصراع سيزيد من معاناة الشعب السوري.
الإمارات تعلن عن استثمارات بمليارات الدولارت في مجال الطاقة النظيفة في أفريقيا. حول هذه المبادرة، قال الخبير والمحلل الاستراتيجي في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، الأستاذ مهند عباس حدادين، لبرنامج "بلا قيود":
هذا توجه في الاتجاه الصحيح، كون الاستثمار في الطاقات هو بداية للمسار الصحيح للتغير المناخي، وهذا سيهيئ البنى التحتية للدول الأفريقية لتوفير الطاقة النظيفة، وهذه المبادرة جاءت في التوقيت المناسب لما تعانيه بلدان هذه القارة من فقر وجوع.
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حميّه، يطلق مبادرة للمزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة. حول أهمية ذلك، قال الخبير في الشؤون اللبنانية، الدكتور طارق عبود، لبرنامجنا:
لبنان اليوم، يمر بأزمة اقتصادية، لذلك أي مورد مالي يتحقق للخزينة اللبنانية، سيكون مهما وجيدا للبلاد، وهذه المخلفات وإن كانت تحمل دلالات معنوية، ولكن من الضروري أن يعاد بناء المرفأ بآلية جديدة، وهناك فائدتين لهذه المزايدة هو الموارد المالية وثانيا هو بدء إعادة البناء، وهذا مؤشر بأن لبنان أمام مرحلة جديدة.
التفاصيل في الملف الصوتي....