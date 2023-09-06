https://sputnikarabic.ae/20230906/هيومين-رايتس-ووتش-تتهم-نظام-كييف-بقتل-المدنيين-بالذخائر-العنقودية-1080763125.html

"هيومين رايتس ووتش" تتهم نظام كييف بقتل المدنيين بالذخائر العنقودية

"هيومين رايتس ووتش" تتهم نظام كييف بقتل المدنيين بالذخائر العنقودية

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T14:33+0000

2023-09-06T14:33+0000

2023-09-06T14:33+0000

راديو

بلا قيود

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"هيومين رايتس" تتهم نظام كييف بقتل المدنيين بالذخائر العنقودية "هيومين رايتس" تتهم نظام كييف بقتل المدنيين بالذخائر العنقودية

منظمة "هيومين رايتس ووتش" تتهم كييف بقتل المدنيين في إيزيوم بالذخائر العنقودية. وهو ما قال عنه الكاتب والمحلل السياسي واصف عواضة:أردوغان يتهم الأسد بعرقلة تطبيع العلاقات. وهو ما قال عنه الكاتب والمحلل السياسي، غالب صالح:تعزيزات أمريكية ضخمة في دير الزور ونزوح للمدنيين. وهو ما قال عنه الباحث السياسي، فاروق مضحي:بدوره، قال رئيس تحرير وكالة "الآن" للأنباء، علاء الجاسم:الإمارات تعلن عن استثمارات بمليارات الدولارت في مجال الطاقة النظيفة في أفريقيا. حول هذه المبادرة، قال الخبير والمحلل الاستراتيجي في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، الأستاذ مهند عباس حدادين، لبرنامج "بلا قيود":وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حميّه، يطلق مبادرة للمزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة. حول أهمية ذلك، قال الخبير في الشؤون اللبنانية، الدكتور طارق عبود، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي....

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2023

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