https://sputnikarabic.ae/20230906/وزارة-الدفاع-البريطانية-تؤكد-تدمير-دبابة-تشالنجر-2-1080749191.html
وزارة الدفاع البريطانية تؤكد تدمير دبابة "تشالنجر 2"... فيديو
وزارة الدفاع البريطانية تؤكد تدمير دبابة "تشالنجر 2"... فيديو
أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم الأربعاء، الأنباء السابقة عن تدمير أول دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" في منطقة العمليات الخاصة. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T07:11+0000
2023-09-06T07:11+0000
2023-09-06T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضاف المسؤول أن لندن لا تخطط لإرسال دبابة جديدة إلى أوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في وقت سابق نتيجة القصف المدفعي الروسي.كانت بريطانيا تعتبر دبابة "تشالنجر 2" فخرًا للقوات المسلحة في البلاد، وأعلنت أنها لم تخسر أي دبابة من هذا الطراز في المعركة أبدًا منذ عام 1994.يذكر أن لقطات تدمير هذه الدبابة في المعارك على خط المواجهة ظهرت يوم أمس، وكانت هذه الدبابة تستخدم لدعم المشاة وفجرت بلغم.وذكر موقع وزارة الدفاع عن الدبابة أنها "شاركت في معارك البوسنة والهرسك وكوسوفو والعراق ولم تعرف الهزيمة في أي مكان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
وزارة الدفاع البريطانية تؤكد تدمير دبابة "تشالنجر 2"... فيديو
07:11 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 07:53 GMT 06.09.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم الأربعاء، الأنباء السابقة عن تدمير أول دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" في منطقة العمليات الخاصة.
وأضاف المسؤول أن لندن لا تخطط لإرسال دبابة جديدة إلى أوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في وقت سابق نتيجة القصف المدفعي الروسي.
كانت بريطانيا تعتبر دبابة "تشالنجر 2" فخرًا للقوات المسلحة في البلاد، وأعلنت أنها لم تخسر أي دبابة من هذا الطراز في المعركة أبدًا منذ عام 1994.
يذكر أن لقطات تدمير هذه الدبابة في المعارك على خط المواجهة ظهرت يوم أمس، وكانت هذه الدبابة تستخدم لدعم المشاة وفجرت بلغم.
وذكر موقع وزارة الدفاع عن الدبابة أنها "شاركت في معارك البوسنة والهرسك وكوسوفو والعراق ولم تعرف الهزيمة في أي مكان".