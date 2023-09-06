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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230906/وزارة-الدفاع-البريطانية-تؤكد-تدمير-دبابة-تشالنجر-2-1080749191.html
وزارة الدفاع البريطانية تؤكد تدمير دبابة "تشالنجر 2"... فيديو
وزارة الدفاع البريطانية تؤكد تدمير دبابة "تشالنجر 2"... فيديو
أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم الأربعاء، الأنباء السابقة عن تدمير أول دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" في منطقة العمليات الخاصة. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T07:11+0000
2023-09-06T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضاف المسؤول أن لندن لا تخطط لإرسال دبابة جديدة إلى أوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في وقت سابق نتيجة القصف المدفعي الروسي.كانت بريطانيا تعتبر دبابة "تشالنجر 2" فخرًا للقوات المسلحة في البلاد، وأعلنت أنها لم تخسر أي دبابة من هذا الطراز في المعركة أبدًا منذ عام 1994.يذكر أن لقطات تدمير هذه الدبابة في المعارك على خط المواجهة ظهرت يوم أمس، وكانت هذه الدبابة تستخدم لدعم المشاة وفجرت بلغم.وذكر موقع وزارة الدفاع عن الدبابة أنها "شاركت في معارك البوسنة والهرسك وكوسوفو والعراق ولم تعرف الهزيمة في أي مكان".
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رصد عسكري
رصد عسكري

وزارة الدفاع البريطانية تؤكد تدمير دبابة "تشالنجر 2"... فيديو

07:11 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 07:53 GMT 06.09.2023)
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tankدبابة "تشالنجر 2"
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tank
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أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم الأربعاء، الأنباء السابقة عن تدمير أول دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" في منطقة العمليات الخاصة.
وأضاف المسؤول أن لندن لا تخطط لإرسال دبابة جديدة إلى أوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في وقت سابق نتيجة القصف المدفعي الروسي.
كانت بريطانيا تعتبر دبابة "تشالنجر 2" فخرًا للقوات المسلحة في البلاد، وأعلنت أنها لم تخسر أي دبابة من هذا الطراز في المعركة أبدًا منذ عام 1994.
يذكر أن لقطات تدمير هذه الدبابة في المعارك على خط المواجهة ظهرت يوم أمس، وكانت هذه الدبابة تستخدم لدعم المشاة وفجرت بلغم.
وذكر موقع وزارة الدفاع عن الدبابة أنها "شاركت في معارك البوسنة والهرسك وكوسوفو والعراق ولم تعرف الهزيمة في أي مكان".
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