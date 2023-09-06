https://sputnikarabic.ae/20230906/وزير-الخارجية-الجزائري-ينقل-رسالة-من-تبون-إلى-أردوغان-1080769671.html

وزير الخارجية الجزائري ينقل رسالة من تبون إلى أردوغان

وزير الخارجية الجزائري ينقل رسالة من تبون إلى أردوغان

نقل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، رسالة شفهية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك أثناء زيارته إلى أنقرة، اليوم... 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T19:30+0000

2023-09-06T19:30+0000

2023-09-06T19:30+0000

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عبد المجيد تبون

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الجزائر - سبوتنيك. ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أجرى عطاف زيارة عمل إلى أنقرة بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، حيث استقبله أردوغان في مقر رئاسة الجمهورية التركية.وأفاد البيان بأن رسالة تبون، التي نقلها عطاف، تأتي في إطار التواصل المستمر بين قادة البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون والشراكة بين الجزائر وتركيا.وتم خلال اللقاء استعراض التطور الجوهري الذي تشهده العلاقات الجزائرية التركية في مختلف المجالات، وتأكيد تطلع قادة البلدين إلى تقدير الإنجازات المحققة وضمان الرعاية والإرشاد اللازمين لها في إطار المستجدات الثنائية المستقبلية.وشهد اللقاء بحث الدورة الثانية لمجلس التعاون الرفيع المستوى، التي من المقرر عقدها في المستقبل، بمناسبة زيارة الرئيس التركي إلى الجزائر بناءً على دعوة من الرئيس تبون.وفيما يتعلق بالوضع في النيجر، أطلع وزير الخارجية الجزائري الرئيس التركي على "المساعي التي قام بها الرئيس تبون لتهدئة الأوضاع والمساهمة في حل الأزمة التي نشأت نتيجة التغيير غير الدستوري في هذا البلد".وفي يوليو/ تموز الماضي، قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة عمل إلى تركيا، وعقد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وعبّر الرئيسان الجزائري والتركي عن ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين، ولا سيما بعد ارتفاع حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار.

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العالم العربي, الجزائر, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, الأخبار, عبد المجيد تبون