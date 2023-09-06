https://sputnikarabic.ae/20230906/وزير-السياحة-السوري-لـ-سبوتنيك-خطوط-سياحية-واقتصادية-مع-أمريكا-اللاتينية-1080766370.html
وزير السياحة السوري لـ "سبوتنيك": خطوط سياحية واقتصادية مع أمريكا اللاتينية
وزير السياحة السوري لـ "سبوتنيك": خطوط سياحية واقتصادية مع أمريكا اللاتينية
كشف وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني، أن بلاده تعمل على تدشين خطوط سياحية وتجارية جديدة مع دول القارة الأمريكية اللاتينية. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T16:05+0000
2023-09-06T16:05+0000
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وقال وزير السياحة السوري لـ "سبوتنيك"، إن الجهود المشتركة بين سوريا والعديد من دول أمريكا اللاتينية الحليفة لبلده، منصبّة على إطلاق آفاق جديدة للعلاقات السياحية والتجارية والاقتصادية.وأكد الوزير مرتيني، في حديثه لـ "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر (اتحاد المؤسسات العربية في أمريكا اللاتينية الذي يعقد في دمشق هذه الأيام)، أنه يجري العمل المشترك على كسر حلقة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وعلى بعض دول أمريكا اللاتينية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تنضوي تحت عنوان إعادة الإعمار في قطاعي السياحة والاقتصاد.ولفت وزير السياحة إلى أن وزارته تعمل على تنفيذ العديد من مشاريع الاستثمار السياحي الجديدة، وإعادة تأهيل الفنادق التي تملكها الدولة السورية.وكشف مرتيني أن وزارته ستعلن قريبًا عن افتتاح أكثر من 15 منشأة سياحية من الفنادق والمطاعم التي توفر أكثر من 2400 فرصة عمل للشبان والشابات.وختم وزير السياحة حديثه بالتأكيد على أن "تاريخ سوريا وأرضها يختزنان جميع الحضارات والأديان السماوية، وهي تفتح أبوابها لكل الراغبين بزيارتها ورؤية المعالم الأثرية والثقافية والدينية التي تحتضنها".
https://sputnikarabic.ae/20220428/وزير-السياحة-السوري-لـسبوتنيك-تعليق-عضوية-روسيا-بمنظمة-السياحة-العالمية-سابقة-خطيرة-1061690731.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
وزير السياحة السوري لـ "سبوتنيك": خطوط سياحية واقتصادية مع أمريكا اللاتينية
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كشف وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني، أن بلاده تعمل على تدشين خطوط سياحية وتجارية جديدة مع دول القارة الأمريكية اللاتينية.
وقال وزير السياحة السوري لـ "سبوتنيك
"، إن الجهود المشتركة بين سوريا والعديد من دول أمريكا اللاتينية الحليفة لبلده، منصبّة على إطلاق آفاق جديدة للعلاقات السياحية والتجارية والاقتصادية.
وأكد الوزير مرتيني
، في حديثه لـ "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر (اتحاد المؤسسات العربية في أمريكا اللاتينية الذي يعقد في دمشق هذه الأيام)، أنه يجري العمل المشترك على كسر حلقة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وعلى بعض دول أمريكا اللاتينية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تنضوي تحت عنوان إعادة الإعمار في قطاعي السياحة والاقتصاد.
ولفت وزير السياحة إلى أن وزارته تعمل على تنفيذ العديد من مشاريع الاستثمار السياحي الجديدة، وإعادة تأهيل الفنادق التي تملكها الدولة السورية.
وكشف مرتيني أن وزارته ستعلن قريبًا عن افتتاح أكثر من 15 منشأة سياحية من الفنادق والمطاعم التي توفر أكثر من 2400 فرصة عمل للشبان والشابات.
وختم وزير السياحة حديثه بالتأكيد على أن "تاريخ سوريا وأرضها يختزنان جميع الحضارات والأديان السماوية، وهي تفتح أبوابها لكل الراغبين بزيارتها ورؤية المعالم الأثرية والثقافية والدينية التي تحتضنها".