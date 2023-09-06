https://sputnikarabic.ae/20230906/يمكن-أن-تنسف-الأطفال-عسكري-روسي-يتحدث-عن-خطورة-ألغام-ليبيستوك-1080757281.html

يمكن أن تنسف الأطفال... عسكري روسي يتحدث عن خطورة ألغام "ليبيستوك"

يمكن أن تنسف الأطفال... عسكري روسي يتحدث عن خطورة ألغام "ليبيستوك"

قال نائب رئيس مدرسة القيادة العليا للهندسة العسكرية في مقاطعة تيومين، رستم سيفولين إن ألغام ليبيستوك التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين تشكل... 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T11:33+0000

2023-09-06T11:33+0000

2023-09-06T11:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأشار في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن العسكريين الأوكرانيين والقوميين، على وجه الخصوص، استخدموا بشكل عشوائي وعلى نطاق واسع ألغام ليبيستوك ضد المدنيين، لافتا إلى أنه "إذا كان هذا اللغم يصيب رجلا بالغا بالشلل بشكل خطير، فعندئذ يمكن ألا يبقى شيء من الطفل عند تفجره".وأضاف: "اللغم هو نوع من الذخيرة، لا يهمها ما إذا كان رجلا عسكريا أو مدنيا ... لقد سمعت صوت ألغام ليبيستوك على شاشة التلفزيون، هذا لغم من طراز بي إف إم-1إس، اللغم نفسه يزن 80 غرامًا، والمتفجرات الخاصة به تبلغ 40 غرامًا فقط، إنها سائلة، إن وقوف رجل عليه وانفجار اللغم يؤدي إلى تمزق قدمه، أما عندما يقف عليه طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، هل تعلم؟ قد لا يتبقى شيء من الطفل".

https://sputnikarabic.ae/20230905/عسكري-روسي-يوضح-أسباب-عدم-قدرة-القوات-الأوكرانية-اجتياز-حقول-الألغام-1080722463.html

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