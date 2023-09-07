https://sputnikarabic.ae/20230907/إعلام-القوات-الروسية-تواصل-التشويش-بشكل-فعال-على-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-1080773803.html
إعلام: القوات الروسية تواصل التشويش بشكل فعال على الطائرات المسيرة الأوكرانية
إعلام: القوات الروسية تواصل التشويش بشكل فعال على الطائرات المسيرة الأوكرانية
ذكرت وسائل إعلام غربية أن القوات الروسية تعمل على تحسين قدرتها على التشويش على الطائرات دون طيار الأوكرانية، ما يجبر المشغلين على الاقتراب من خط المواجهة. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T06:34+0000
2023-09-07T06:34+0000
2023-09-07T06:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت وسائل الإعلام الغربية: "تحسنت قدرة روسيا على التشويش على الطائرات دون طيار الأوكرانية، ما أجبر المشغلين على الاقتراب من الخطوط الأمامية وتعريض القوات ذات القيمة العالية لخطر أكبر".وأشارت إلى أن روسيا قامت بنقل معدات الحرب الإلكترونية بالقرب من الجبهة ووسعت نطاقها للتدخل في المركبات الأوكرانية.ووفقا للإعلام، فإن مثل هذه الخطوة أجبرت القوات المسلحة الأ وكرانية على سحب مشغلي الطائرات دون طيار من الخلف للتغلب على التداخل.وكشفت وسائل الإعلام أنه خلال الأشهر الأولى من الصراع، تمكن المشغلون الأوكرانيون من قيادة طائرات دون طيار، حيث كانوا على مسافة كبيرة من خط المواجهة، ما أدى إلى حمايتهم من تهديد مباشر.وفي وقت سابق، قال رئيس الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، يوري شيغول، إن ما بين 40 إلى 45 طائرة مسيّرة تفقدها القوات المسلحة الأوكرانية يوميًا، ومن المستحيل تعويض مثل هذا الخسائر.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-لتوجيه-المسيرات-الأوكرانية--عاجل-1080718411.html
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روسيا, العالم
إعلام: القوات الروسية تواصل التشويش بشكل فعال على الطائرات المسيرة الأوكرانية
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن القوات الروسية تعمل على تحسين قدرتها على التشويش على الطائرات دون طيار الأوكرانية، ما يجبر المشغلين على الاقتراب من خط المواجهة.
وقالت وسائل الإعلام الغربية: "تحسنت قدرة روسيا على التشويش على الطائرات دون طيار الأوكرانية، ما أجبر المشغلين على الاقتراب من الخطوط الأمامية وتعريض القوات ذات القيمة العالية لخطر أكبر".
وأشارت إلى أن روسيا قامت بنقل معدات الحرب الإلكترونية بالقرب من الجبهة ووسعت نطاقها للتدخل في المركبات الأوكرانية.
ووفقا للإعلام، فإن مثل هذه الخطوة أجبرت القوات المسلحة الأ وكرانية على سحب مشغلي الطائرات دون طيار من الخلف للتغلب على التداخل.
وكشفت وسائل الإعلام أنه خلال الأشهر الأولى من الصراع، تمكن المشغلون الأوكرانيون من قيادة طائرات دون طيار، حيث كانوا على مسافة كبيرة من خط المواجهة، ما أدى إلى حمايتهم من تهديد مباشر.
وفي وقت سابق، قال رئيس الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، يوري شيغول، إن ما بين 40 إلى 45 طائرة مسيّرة تفقدها القوات المسلحة الأوكرانية يوميًا، ومن المستحيل تعويض مثل هذا الخسائر.