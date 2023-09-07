https://sputnikarabic.ae/20230907/اتفاق-روسي---تركي-لتوريد-مليون-طن-من-الحبوب-ماذا-بعد؟-1080790369.html

اتفاق روسي - تركي لتوريد مليون طن من الحبوب... ماذا بعد؟

اتفاق روسي - تركي لتوريد مليون طن من الحبوب... ماذا بعد؟

توصلت روسيا وتركيا، إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، والبدء في دراسة التفاصيل الفنية قريبا. 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T12:37+0000

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اتفاق روسي تركي لتوريد مليون طن من الحبوب... ماذا بعد؟ اتفاق روسي تركي لتوريد مليون طن من الحبوب... ماذا بعد؟

نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أكد أنه "تم التوصل إلى الاتفاقات الأساسية، متوقعا الدخول في اتصالات عمل مع جميع الأطراف، لوضع الجوانب الفنية لخطة الإمدادات".وتبحث الدولتان عددا من القضايا تتمحور في الخدمات اللوجستية والمالية، والطرق والدول المقصودة والكميات.يأتي هذا الاتفاق بعد لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي، وناقش الرئيسان فيه وضع "صفقة الحبوب" وملفات أخرى. وقال بوتين إن "روسيا ستكون مستعدة لإحياء اتفاق الحبوب، وستفعل ذلك بمجرد الوفاء بجميع الاتفاقيات السابقة".وأوضح خوري أن "التجربة السابقة شابها بعض العيوب والتي حاولت الأطراف إيجاد حل لها، والآن هناك أرضية صلبة لبناء على التجارب السابقة، بما يساعد في تخفيف أزمة الغذاء".وأكد خوري على ضرورة أن ترتكز الاتفاقية على الثقة المتبادلة وموافقة الأطراف على الشكل النهائي، وتقديم الجوانب التي طلبتها روسيا في تطبيق الاتفاق، بحسب قوله.وأشار ذكر الله، إلى أن "روسيا تعهدت بإيصال الحبوب إلى الدول الفقيرة خاصة في أفريقيا، حتى لا تتضرر نتيجة وقف تصدير الحبوب"، مبينا أنه "يمكن أن نرى، في الفترة المقبلة، اتفاقا حول الدول الأولى بالرعاية، التي تعتمد على استيراد القمح من الخارج"، مشددا على ضرورة تنفيذ المطالبات الروسية في الصفقة، وكذلك التخوفات الأمنية، بحسب قوله.وذكر شاكر أن "تركيا ستكون ممرا لتوريد الحبوب، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا معاقبتها، كونها عضو في الأحلاف الأوروبية والأمريكية".وأكد أن "روسيا بمقدورها تصدير الحبوب بكل الأشكال حتى بدون أي اتفاق، نظرا لعلاقاتها الجيدة دوليا".

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