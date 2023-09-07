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الأردن يدين افتتاح سفارة دولة بابوا غينيا الجديدة في القدس
الأردن يدين افتتاح سفارة دولة بابوا غينيا الجديدة في القدس
أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، اليوم الخميس، أن افتتاح سفارة لبابوا غينيا الجديدة، في مدينة القدس، خطوة مرفوضة، واصفا إياها... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T10:39+0000
2023-09-07T10:41+0000
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ونقلت وكالة "عمون"، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الوزارة، السفير المجالي، إدانة وزارة الخارجية الأردنية، قيام دولة بابوا غينيا الجديدة، بفتح سفارة لها في مدينة القدس، بحسب الوكالة.وأكد الدبلوماسي الأردني أن "أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية، تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس، أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، على أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".يشار إلى أنه، في16 من شهر أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "باراغواي، ستنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس، خلال العام الحالي".وفي عام 2017، افتتحت أسونسيون​​​​​​​ سفارتها في القدس، لتصبح آنذاك، ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، تقدم على هذه الخطوة، لكن أواخر عام 2018، ألغى وزير خارجيتها الأسبق لويس ألبيرتو كاستجليوني، عملية نقل سفارة بلاده إلى القدس.
https://sputnikarabic.ae/20230816/أوروغواي-تعتزم-افتتاح-مكتب-دبلوماسي-في-القدس-لتعزيز-التعاون-في-مجال-الابتكار-مع-إسرائيل-1080147466.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم

الأردن يدين افتتاح سفارة دولة بابوا غينيا الجديدة في القدس

10:39 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 10:41 GMT 07.09.2023)
© AP Photo / Mahmoud Illeanصلاة عيد الأضحى المبارك بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس، فلسطين 28 يونيو 2023
صلاة عيد الأضحى المبارك بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس، فلسطين 28 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، اليوم الخميس، أن افتتاح سفارة لبابوا غينيا الجديدة، في مدينة القدس، خطوة مرفوضة، واصفا إياها بأنها "تمثل خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ونقلت وكالة "عمون"، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الوزارة، السفير المجالي، إدانة وزارة الخارجية الأردنية، قيام دولة بابوا غينيا الجديدة، بفتح سفارة لها في مدينة القدس، بحسب الوكالة.
مدينة القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
أوروغواي تعتزم افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس "لتعزيز التعاون في مجال الابتكار" مع إسرائيل
16 أغسطس, 17:29 GMT
وأكد الدبلوماسي الأردني أن "أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية، تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس، أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، على أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
يشار إلى أنه، في16 من شهر أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "باراغواي، ستنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس، خلال العام الحالي".
وفي عام 2017، افتتحت أسونسيون​​​​​​​ سفارتها في القدس، لتصبح آنذاك، ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، تقدم على هذه الخطوة، لكن أواخر عام 2018، ألغى وزير خارجيتها الأسبق لويس ألبيرتو كاستجليوني، عملية نقل سفارة بلاده إلى القدس.
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