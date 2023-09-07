https://sputnikarabic.ae/20230907/الأردن-يدين-افتتاح-سفارة-دولة-بابوا-غينيا-الجديدة-في-القدس-1080779635.html
الأردن يدين افتتاح سفارة دولة بابوا غينيا الجديدة في القدس
الأردن يدين افتتاح سفارة دولة بابوا غينيا الجديدة في القدس
أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، اليوم الخميس، أن افتتاح سفارة لبابوا غينيا الجديدة، في مدينة القدس، خطوة مرفوضة، واصفا إياها... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T10:39+0000
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ونقلت وكالة "عمون"، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الوزارة، السفير المجالي، إدانة وزارة الخارجية الأردنية، قيام دولة بابوا غينيا الجديدة، بفتح سفارة لها في مدينة القدس، بحسب الوكالة.وأكد الدبلوماسي الأردني أن "أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية، تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس، أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، على أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".يشار إلى أنه، في16 من شهر أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "باراغواي، ستنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس، خلال العام الحالي".وفي عام 2017، افتتحت أسونسيون سفارتها في القدس، لتصبح آنذاك، ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، تقدم على هذه الخطوة، لكن أواخر عام 2018، ألغى وزير خارجيتها الأسبق لويس ألبيرتو كاستجليوني، عملية نقل سفارة بلاده إلى القدس.
https://sputnikarabic.ae/20230816/أوروغواي-تعتزم-افتتاح-مكتب-دبلوماسي-في-القدس-لتعزيز-التعاون-في-مجال-الابتكار-مع-إسرائيل-1080147466.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم
الأردن يدين افتتاح سفارة دولة بابوا غينيا الجديدة في القدس
10:39 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 10:41 GMT 07.09.2023) تابعنا عبر
أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، اليوم الخميس، أن افتتاح سفارة لبابوا غينيا الجديدة، في مدينة القدس، خطوة مرفوضة، واصفا إياها بأنها "تمثل خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ونقلت وكالة
"عمون"، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الوزارة، السفير المجالي، إدانة وزارة الخارجية الأردنية، قيام دولة بابوا غينيا الجديدة
، بفتح سفارة لها في مدينة القدس، بحسب الوكالة.
وأكد الدبلوماسي الأردني أن "أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية، تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس
، أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، على أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
يشار إلى أنه، في16 من شهر أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي
إيلي كوهين، إن "باراغواي، ستنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس، خلال العام الحالي".
وفي عام 2017، افتتحت أسونسيون سفارتها في القدس، لتصبح آنذاك، ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، تقدم على هذه الخطوة، لكن أواخر عام 2018، ألغى وزير خارجيتها الأسبق لويس ألبيرتو كاستجليوني، عملية نقل سفارة بلاده إلى القدس.