https://sputnikarabic.ae/20230907/الأردن-يدين-افتتاح-سفارة-دولة-بابوا-غينيا-الجديدة-في-القدس-1080779635.html

الأردن يدين افتتاح سفارة دولة بابوا غينيا الجديدة في القدس

الأردن يدين افتتاح سفارة دولة بابوا غينيا الجديدة في القدس

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، اليوم الخميس، أن افتتاح سفارة لبابوا غينيا الجديدة، في مدينة القدس، خطوة مرفوضة، واصفا إياها... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T10:39+0000

2023-09-07T10:39+0000

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ونقلت وكالة "عمون"، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الوزارة، السفير المجالي، إدانة وزارة الخارجية الأردنية، قيام دولة بابوا غينيا الجديدة، بفتح سفارة لها في مدينة القدس، بحسب الوكالة.وأكد الدبلوماسي الأردني أن "أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية، تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس، أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، على أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".يشار إلى أنه، في16 من شهر أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "باراغواي، ستنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس، خلال العام الحالي".وفي عام 2017، افتتحت أسونسيون​​​​​​​ سفارتها في القدس، لتصبح آنذاك، ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، تقدم على هذه الخطوة، لكن أواخر عام 2018، ألغى وزير خارجيتها الأسبق لويس ألبيرتو كاستجليوني، عملية نقل سفارة بلاده إلى القدس.

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