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https://sputnikarabic.ae/20230907/الاتحاد-الأوروبي-يشترط-معايير-واضحة-للغاية-لاستئناف-مفاوضات-انضمام-تركيا-1080779191.html
الاتحاد الأوروبي يشترط "معايير واضحة للغاية" لاستئناف مفاوضات انضمام تركيا
الاتحاد الأوروبي يشترط "معايير واضحة للغاية" لاستئناف مفاوضات انضمام تركيا
أعلن المفوض المجري، أوليفر فارهيلي، أمس الأربعاء، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة حاليا، مشيرا إلى ضرورة تحديد "معايير واضحة جدًا" لاستئناف... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T08:52+0000
2023-09-07T08:52+0000
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين فارهيلي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أوضح خلاله فارهيلي أنه تمت مناقشة المجالات التي يمكن المضي قدما فيها، مؤكدا أن هناك إمكانات هائلة في الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.من جانبه، اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بروكسل بوضع عوائق سياسية في مفاوضات الانضمام، وأعرب عن توقعه من الاتحاد الأوروبي أن يظهر الإرادة اللازمة لتحسين العلاقات ويتصرف بشجاعة أكثر.يشار إلى أنه قبل قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/ تموز الماضي، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شرطًا للموافقة على انضمام السويد إلى الحلف، وهو استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم معظم دول الحلف العسكري.وكانت تركيا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987 وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.تزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار تركيا اليوم, الأخبار

الاتحاد الأوروبي يشترط "معايير واضحة للغاية" لاستئناف مفاوضات انضمام تركيا

08:52 GMT 07.09.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن المفوض المجري، أوليفر فارهيلي، أمس الأربعاء، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة حاليا، مشيرا إلى ضرورة تحديد "معايير واضحة جدًا" لاستئناف هذه المفاوضات، وهي الديمقراطية وسيادة القانون.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين فارهيلي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أوضح خلاله فارهيلي أنه تمت مناقشة المجالات التي يمكن المضي قدما فيها، مؤكدا أن هناك إمكانات هائلة في الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
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من جانبه، اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بروكسل بوضع عوائق سياسية في مفاوضات الانضمام، وأعرب عن توقعه من الاتحاد الأوروبي أن يظهر الإرادة اللازمة لتحسين العلاقات ويتصرف بشجاعة أكثر.
يشار إلى أنه قبل قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/ تموز الماضي، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شرطًا للموافقة على انضمام السويد إلى الحلف، وهو استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم معظم دول الحلف العسكري.
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وكانت تركيا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987 وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.
تزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.
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