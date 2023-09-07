https://sputnikarabic.ae/20230907/الاتحاد-الأوروبي-يشترط-معايير-واضحة-للغاية-لاستئناف-مفاوضات-انضمام-تركيا-1080779191.html

الاتحاد الأوروبي يشترط "معايير واضحة للغاية" لاستئناف مفاوضات انضمام تركيا

الاتحاد الأوروبي يشترط "معايير واضحة للغاية" لاستئناف مفاوضات انضمام تركيا

أعلن المفوض المجري، أوليفر فارهيلي، أمس الأربعاء، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة حاليا، مشيرا إلى ضرورة تحديد "معايير واضحة جدًا" لاستئناف... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T08:52+0000

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين فارهيلي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أوضح خلاله فارهيلي أنه تمت مناقشة المجالات التي يمكن المضي قدما فيها، مؤكدا أن هناك إمكانات هائلة في الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.من جانبه، اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بروكسل بوضع عوائق سياسية في مفاوضات الانضمام، وأعرب عن توقعه من الاتحاد الأوروبي أن يظهر الإرادة اللازمة لتحسين العلاقات ويتصرف بشجاعة أكثر.يشار إلى أنه قبل قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/ تموز الماضي، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شرطًا للموافقة على انضمام السويد إلى الحلف، وهو استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم معظم دول الحلف العسكري.وكانت تركيا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987 وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.تزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.

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