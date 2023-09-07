https://sputnikarabic.ae/20230907/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-أوكرانية-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة--عاجل-1080783875.html
الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة
الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة
صدت القوات الروسية 14 هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي فيربوف ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 110 جنود أوكرانيين. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T10:43+0000
2023-09-07T10:43+0000
2023-09-07T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها: "بالإضافة إلى ذلك، دمرت الوحدات الروسية دبابتين، وأربع مركبات مشاة قتالية، ومركبتين مدرعتين، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع "إم - 109" بالادين، ومدفع هاوتزر "إم- 777" أمريكي الصنع، ومدفع "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر من طراز "إف إتش 70" بريطاني الصنع، إضافة لمدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 30"، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل أيه دي".وأردف البيان: "على محور دونيتسك، خسر العدو أكثر من 320 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع بولندية الصنع من طراز "كراب".وخسر نظام كييف، على محور جنوب دونيتسك، ما يصل إلى 180 جنديًا ومركبتين مدرعتين، ومدفع "كراب" بولندي الصنع ومدفعي هاوتزر من طراز "دي- 30" وآخر من طراز "غياتسينت بي"، بحسب البيان.بالإضافة إلى ذلك، تم صد هجوم معاد في منطقة نوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانيةن بحسب البيان.
https://sputnikarabic.ae/20230907/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-أوكرانية-ميدانية-في-دونيتسك--عاجل-1080784323.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة
10:43 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 11:27 GMT 07.09.2023) تابعنا عبر
صدت القوات الروسية 14 هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي فيربوف ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 110 جنود أوكرانيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها: "بالإضافة إلى ذلك، دمرت الوحدات الروسية دبابتين، وأربع مركبات مشاة قتالية، ومركبتين مدرعتين، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع "إم - 109" بالادين، ومدفع هاوتزر "إم- 777" أمريكي الصنع، ومدفع "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر من طراز "إف إتش 70" بريطاني الصنع، إضافة لمدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 30"، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل أيه دي".
وأردف البيان: "على محور دونيتسك، خسر العدو أكثر من 320 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع بولندية الصنع من طراز "كراب".
وأضاف البيان: "فقد العدو أكثر من 320 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، ودبابة وناقلتي جند، و12 سيارة عسكرية، ومدفع "كراب"، وآخر من طراز "غفوزديكا"، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي- 30" ومدفع من طراز "دي- 20".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" صدت بالتعاون مع الطيران والمدفعية في اتجاه دونيتسك، تسع هجمات لمجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كليشيفكا وأندريفكا وخيميك في دونيتسك الشعبية".
وخسر نظام كييف
، على محور جنوب دونيتسك، ما يصل إلى 180 جنديًا ومركبتين مدرعتين، ومدفع "كراب" بولندي الصنع ومدفعي هاوتزر من طراز "دي- 30" وآخر من طراز "غياتسينت بي"، بحسب البيان.
بالإضافة إلى ذلك، تم صد هجوم معاد في منطقة نوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانيةن بحسب البيان.