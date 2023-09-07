https://sputnikarabic.ae/20230907/الجيش-السوداني-يقرر-حل-قوات-الدعم-السريع-ما-التداعيات؟-1080792511.html

الجيش السوداني يقرر حل قوات "الدعم السريع"... ما التداعيات؟

الجيش السوداني يقرر حل قوات "الدعم السريع"... ما التداعيات؟

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مرسومًا دستوريًا يقضى بحل قوات الدعم السريع. 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T13:13+0000

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الجيش السوداني يقرر حل قوات "الدعم السريع"... ما التداعيات؟ الجيش السوداني يقرر حل قوات "الدعم السريع"... ما التداعيات؟

ووجّه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.يأتي القرار "استنادًا إلى تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية في البلاد، فضلًا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017"، وفق ما جاء في بيان مجلس السيادة.كما أصدر البرهان أيضا مرسوما دستوريا قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019.من جانبها، وصفت قوات الدعم السريع في السودان، قرار البرهان، بحلها بـ"غير الدستوري وغير القانوني".وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا محمد طبيق، أن "قرار قائد الجيش بحل قوات الدعم السريع لا يغير أي شيء على الأرض ولا يعنينا". وفق قوله.يذكر أن قرار رئيس مجلس السيادة السوداني بحل قوات الدعم السريع يأتي بُعيد عقوبات أمريكية وقعتها واشنطن على تلك القوات، حيث أعلنت ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على نائب زعيم قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، عبد الرحيم دقلو، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.ليصبح ذلك القرار هو أعلى عقوبة تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية منذ اندلاع الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، كما أنه يعتبر ردا واضحا على العنف الدراماتيكي الذي شوهد في غرب دارفور، والذي يتم اتهام قوات الدعم السريع بارتكابه إلى جانب الميليشيات المتحالفة معه.يذكر أن المعارك بين الجيش السوداني، بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تتواصل منذ 15 أبريل الفائت في العديد من المناطق بلا هوادة، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، بحسب منظمة "أكليد"، ونزوح أكثر من 4 ملايين سواء داخل السودان أو إلى بلدان مجاورة.وتسيطر قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.فيما حافظ الجيش، الذي يمتلك طائرات حربية ومدفعية ثقيلة، على سيطرته على قواعده الرئيسية في العاصمة، وفي الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد، وفق مصادر صحفية.ولفت إلى أن القرار مكمل من الناحية السياسية لقرار سابق مشابه صدر بعيد اندلاع الصراع من جانب قائد الجيش، وهو قرار دستوري وقانوني لأن الوثيقة الدستورية لعام 2019 تمنح رئيس مجلس السيادة الحق في عقد اتفاقيات أو إصدار قوانين.وأضاف المجذوب أن الوضع العسكري سيتعقد أكثر، لأن القوات ستقاتل بعنف أكبر لتثبت وجودها وتدافع عما تظنه حقوقًا مادية سيتم تجميدها والاستيلاء عليها.وأضاف إلياس أن البرهان يغطي على ما مُني به من هزائم متتالية، في أكثر من منطقة في الخرطوم وخارجها، متسائلًا: "لماذا لم يصدر هذا القرار بعد اندلاع الأزمة؟".وأشار إلياس إلى أن ما فعله البرهان لن يحل الأزمة وإنما سيزيدها اشتعالًا ويجعل الحل العسكري هو المقدم الآن وليس أي شيء آخر، لافتا إلى أن التفاوض لن يتأثر بهذا القرار سواء في منبر جدة أو غيره، لأن المسوغ القانوني للقوات موجود قبل القرار وبعده.

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