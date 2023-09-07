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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-فوق-مدينة-روستوف-على-الدون-1080772544.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة روستوف على الدون
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة روستوف على الدون
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في مدينة "روستوف على الدون" الروسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T01:17+0000
2023-09-07T01:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وكتب غولوبيف، في قناته عبر موقع تليغرام: "في حوالي الساعة 3 صباحًا، تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في "روستوف على الدون". وتم إسقاط طائرة مسيرة، ويجري التحقيق في الأضرار".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1080744064.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة روستوف على الدون

01:17 GMT 07.09.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في مدينة "روستوف على الدون" الروسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
وكتب غولوبيف، في قناته عبر موقع تليغرام: "في حوالي الساعة 3 صباحًا، تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في "روستوف على الدون". وتم إسقاط طائرة مسيرة، ويجري التحقيق في الأضرار".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
5 سبتمبر, 21:17 GMT
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:25 GMT
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