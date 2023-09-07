https://sputnikarabic.ae/20230907/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-فوق-مدينة-روستوف-على-الدون-1080772544.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة روستوف على الدون
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة روستوف على الدون
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في مدينة "روستوف على الدون" الروسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T01:17+0000
2023-09-07T01:17+0000
2023-09-07T01:17+0000
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وكتب غولوبيف، في قناته عبر موقع تليغرام: "في حوالي الساعة 3 صباحًا، تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في "روستوف على الدون". وتم إسقاط طائرة مسيرة، ويجري التحقيق في الأضرار".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1080744064.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة روستوف على الدون
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أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في مدينة "روستوف على الدون" الروسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
وكتب غولوبيف، في قناته عبر موقع تليغرام: "في حوالي الساعة 3 صباحًا، تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في "روستوف على الدون". وتم إسقاط طائرة مسيرة، ويجري التحقيق في الأضرار".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة
، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.