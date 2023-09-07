https://sputnikarabic.ae/20230907/الدفاع-الروسية-إحباط-محاولة-كييف-لتنفيذ-هجوم-بثلاث-طائرات-مسيرة-على-أهداف-في-روسيا-1080772502.html
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ3 طائرات مسيرة على أهداف في روسيا
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ3 طائرات مسيرة على أهداف في روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، إحباط محاولة كييف لشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في روسيا ، واحدة دمرت في منطقة موسكو الكبرى ، واثنتان في... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T02:06+0000
2023-09-07T02:06+0000
2023-09-07T02:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027094_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1da29309b787b78171e5451ef9d4074d.jpg
وقالت الوزارة في بيان عبر موقع تلغرام: "في السابع من سبتمبر/ أيلول، في حوالي الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي شن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، منها اثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق منطقة رامنسكوي بمنطقة موسكو".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230907/تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-حاولت-الهجوم-على-موسكو-1080772658.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027094_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_28b5777dc801171c4f1bd30885453ca4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ3 طائرات مسيرة على أهداف في روسيا
02:06 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 02:08 GMT 07.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، إحباط محاولة كييف لشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في روسيا ، واحدة دمرت في منطقة موسكو الكبرى ، واثنتان في مقاطعة روستوف.
وقالت الوزارة في بيان عبر موقع تلغرام: "في السابع من سبتمبر/ أيلول، في حوالي الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي شن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، منها اثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق منطقة رامنسكوي بمنطقة موسكو".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة
، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.