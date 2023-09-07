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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/الدفاع-الروسية-إحباط-محاولة-كييف-لتنفيذ-هجوم-بثلاث-طائرات-مسيرة-على-أهداف-في-روسيا-1080772502.html
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ3 طائرات مسيرة على أهداف في روسيا
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ3 طائرات مسيرة على أهداف في روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، إحباط محاولة كييف لشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في روسيا ، واحدة دمرت في منطقة موسكو الكبرى ، واثنتان في... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T02:06+0000
2023-09-07T02:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان عبر موقع تلغرام: "في السابع من سبتمبر/ أيلول، في حوالي الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي شن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، منها اثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق منطقة رامنسكوي بمنطقة موسكو".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230907/تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-حاولت-الهجوم-على-موسكو-1080772658.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ3 طائرات مسيرة على أهداف في روسيا

02:06 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 02:08 GMT 07.09.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، إحباط محاولة كييف لشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في روسيا ، واحدة دمرت في منطقة موسكو الكبرى ، واثنتان في مقاطعة روستوف.
وقالت الوزارة في بيان عبر موقع تلغرام: "في السابع من سبتمبر/ أيلول، في حوالي الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي شن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو
01:29 GMT
وأضاف البيان: "دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، منها اثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق منطقة رامنسكوي بمنطقة موسكو".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:25 GMT
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