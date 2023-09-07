https://sputnikarabic.ae/20230907/السعودية-تتصدر-قائمة-مستوردي-الحبوب-من-روسيا-1080789442.html

السعودية تتصدر قائمة مستوردي الحبوب من روسيا

السعودية تتصدر قائمة مستوردي الحبوب من روسيا

كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية، احتلت موقعا رائدا في قائمة مشتري الحبوب الروسية، خلال شهري يوليو/ تموز... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T12:10+0000

2023-09-07T12:10+0000

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العالم العربي

اقتصاد

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وأصدر اتحاد الحبوب والقمح الروسي بيان لها، وجاء فيه: "استوردت السعودية نحو 1.323 مليون طن من الحبوب، أي ما يقرب من 1.9 مرة أكثر من ما كانت عليه، في ذات الفترة من العام الماضي، (704 ألف طن)".وأضاف البيان: "تصدرت السعودية قائمة الصدارة، في يوليو، حيث استوردت 833 ألف طن، أي ما يزيد 2.6 مرة، عن العام الماضي (322 ألف طن)، كما جاءت مصر، في المركز الثاني، لمدة شهرين، حيث زادت مشترياتها بنسبة 12.1% مايصل إلى 1.284 مليون طن مقارنة بـ 1.145 مليون طنن قبل عام".واحتلت تركيا، المركز الثالث بعد تخفيض وارداتها بنسبة 6.7% مايصل إلى 1.283 مليون طن بعدما كانت تشتري نحو 1.376 مليون طن على التوالي، بحسب بيان الاتحاد.كما شملت قائمة أكبر 5 مشترين رئيسيين، خلال الشهرين الماضيين من العام الزراعي، إيران، التي اشترت 1.127 مليون طن، وهو أقل بنسبة 22.6%، عن العام الماضي (1.456 مليون طن)، وتبعتها ليبيا، التي تضاعفت مشترياتها ثلاث مرات حتى 878 ألف طن بعدما كانت نحو 289 ألف طن، في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، وحلت إسرائيل في المركز الخامس، في يوليو (351 ألف طن مقابل 95 ألف طن)، بحسب بيان الاتحاد.

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العالم العربي, اقتصاد