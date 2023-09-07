عربي
https://sputnikarabic.ae/20230907/السعودية-تتصدر-قائمة-مستوردي-الحبوب-من-روسيا-1080789442.html
السعودية تتصدر قائمة مستوردي الحبوب من روسيا
السعودية تتصدر قائمة مستوردي الحبوب من روسيا
كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية، احتلت موقعا رائدا في قائمة مشتري الحبوب الروسية، خلال شهري يوليو/ تموز... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T12:10+0000
2023-09-07T12:10+0000
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103629/99/1036299939_0:278:5400:3316_1920x0_80_0_0_a1a95cb7c58111153b3f694847bfa8c1.jpg
وأصدر اتحاد الحبوب والقمح الروسي بيان لها، وجاء فيه: "استوردت السعودية نحو 1.323 مليون طن من الحبوب، أي ما يقرب من 1.9 مرة أكثر من ما كانت عليه، في ذات الفترة من العام الماضي، (704 ألف طن)".وأضاف البيان: "تصدرت السعودية قائمة الصدارة، في يوليو، حيث استوردت 833 ألف طن، أي ما يزيد 2.6 مرة، عن العام الماضي (322 ألف طن)، كما جاءت مصر، في المركز الثاني، لمدة شهرين، حيث زادت مشترياتها بنسبة 12.1% مايصل إلى 1.284 مليون طن مقارنة بـ 1.145 مليون طنن قبل عام".واحتلت تركيا، المركز الثالث بعد تخفيض وارداتها بنسبة 6.7% مايصل إلى 1.283 مليون طن بعدما كانت تشتري نحو 1.376 مليون طن على التوالي، بحسب بيان الاتحاد.كما شملت قائمة أكبر 5 مشترين رئيسيين، خلال الشهرين الماضيين من العام الزراعي، إيران، التي اشترت 1.127 مليون طن، وهو أقل بنسبة 22.6%، عن العام الماضي (1.456 مليون طن)، وتبعتها ليبيا، التي تضاعفت مشترياتها ثلاث مرات حتى 878 ألف طن بعدما كانت نحو 289 ألف طن، في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، وحلت إسرائيل في المركز الخامس، في يوليو (351 ألف طن مقابل 95 ألف طن)، بحسب بيان الاتحاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103629/99/1036299939_304:0:5096:3594_1920x0_80_0_0_61de1b9cf54c69398322846e313d49ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

السعودية تتصدر قائمة مستوردي الحبوب من روسيا

12:10 GMT 07.09.2023
© AP Photo / Leah Millsمدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Leah Mills
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية، احتلت موقعا رائدا في قائمة مشتري الحبوب الروسية، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين.
وأصدر اتحاد الحبوب والقمح الروسي بيان لها، وجاء فيه: "استوردت السعودية نحو 1.323 مليون طن من الحبوب، أي ما يقرب من 1.9 مرة أكثر من ما كانت عليه، في ذات الفترة من العام الماضي، (704 ألف طن)".
وأضاف البيان: "تصدرت السعودية قائمة الصدارة، في يوليو، حيث استوردت 833 ألف طن، أي ما يزيد 2.6 مرة، عن العام الماضي (322 ألف طن)، كما جاءت مصر، في المركز الثاني، لمدة شهرين، حيث زادت مشترياتها بنسبة 12.1% مايصل إلى 1.284 مليون طن مقارنة بـ 1.145 مليون طنن قبل عام".
واحتلت تركيا، المركز الثالث بعد تخفيض وارداتها بنسبة 6.7% مايصل إلى 1.283 مليون طن بعدما كانت تشتري نحو 1.376 مليون طن على التوالي، بحسب بيان الاتحاد.
كما شملت قائمة أكبر 5 مشترين رئيسيين، خلال الشهرين الماضيين من العام الزراعي، إيران، التي اشترت 1.127 مليون طن، وهو أقل بنسبة 22.6%، عن العام الماضي (1.456 مليون طن)، وتبعتها ليبيا، التي تضاعفت مشترياتها ثلاث مرات حتى 878 ألف طن بعدما كانت نحو 289 ألف طن، في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، وحلت إسرائيل في المركز الخامس، في يوليو (351 ألف طن مقابل 95 ألف طن)، بحسب بيان الاتحاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала