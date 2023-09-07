https://sputnikarabic.ae/20230907/السفارة-الروسية-في-واشنطن-ندين-عزم-أمريكا-إرسال-قذائف-اليورانيوم-المنضب-لأوكرانيا-1080772214.html

السفارة الروسية في واشنطن: تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مؤشر على اللاإنسانية

السفارة الروسية في واشنطن: تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مؤشر على اللاإنسانية

أعربت سفارة روسيا في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن استيائها من قرار الإدارة الأمريكية تزويد أوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب، معتبرة أن هذا... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T00:16+0000

2023-09-07T00:16+0000

2023-09-07T00:31+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102574/52/1025745248_0:49:2150:1258_1920x0_80_0_0_bbd5f7007a804d02c5163f4b28102f25.jpg

وقالت السفارة في بيان: "قرار الإدارة الأمريكية بتزويد كييف بقذائف تحتوي على يورانيوم منضب هو مؤشر على اللاإنسانية. من الواضح أن واشنطن مستعدة للقتال من أجل تحقيق "الهزيمة الاستراتيجية" ضد روسيا حتى آخر أوكراني، وتضع علامة استفهام على مصير أجيال كاملة".وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن "الولايات المتحدة تتجه عمدا إلى نقل الأسلحة ذات العمل العشوائي"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تدرك جيدًا مخاطر هذا النوع من الذخيرة.وشددت البعثة الدبلوماسية على عواقب استخدام مثل هذه القذائف في العراق ومنطقة البلقان، قائلة إن "انفجار تلك القذائف يؤدي إلى إصدار سحابة إشعاعية متحركة، وأن جزيئات اليورانيوم الدقيقة تترسب في المجاري التنفسية والرئتين والمريء، وتتراكم في الكلى والكبد، مما يؤدي إلى تكوين أورام خبيثة وتعطيل وظائف الجسم".وأضافت السفارة أن الولايات المتحدة، من خلال توريد هذه المعدات العسكرية إلى السلطات الأوكرانية، تقوم بـ "الاحتيال على نفسها" وترفض التقبل بفشل ما يعرف بـ "الهجوم المضاد" في مواجهة القوات المسلحة الروسية.وختمت السفارة تعليقها بالقول: وأمس الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا أنها ستزود أوكرانيا بقذائف تحتوي على يورانيوم منضب في إطار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.وبهذا، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الثانية التي تعلن عن تزويد أوكرانيا بهذا النوع من القذائف بعد المملكة المتحدة التي أعلنت في مارس/آذار من العام الجاري عن نيتها توريد تلك الذخائر لأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230906/البنتاغون-يزود-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-الخاص-بأبرامز--عاجل-1080768001.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا