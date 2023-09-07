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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/السفارة-الروسية-في-واشنطن-ندين-عزم-أمريكا-إرسال-قذائف-اليورانيوم-المنضب-لأوكرانيا-1080772214.html
السفارة الروسية في واشنطن: تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مؤشر على اللاإنسانية
السفارة الروسية في واشنطن: تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مؤشر على اللاإنسانية
أعربت سفارة روسيا في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن استيائها من قرار الإدارة الأمريكية تزويد أوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب، معتبرة أن هذا... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T00:16+0000
2023-09-07T00:31+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وقالت السفارة في بيان: "قرار الإدارة الأمريكية بتزويد كييف بقذائف تحتوي على يورانيوم منضب هو مؤشر على اللاإنسانية. من الواضح أن واشنطن مستعدة للقتال من أجل تحقيق "الهزيمة الاستراتيجية" ضد روسيا حتى آخر أوكراني، وتضع علامة استفهام على مصير أجيال كاملة".وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن "الولايات المتحدة تتجه عمدا إلى نقل الأسلحة ذات العمل العشوائي"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تدرك جيدًا مخاطر هذا النوع من الذخيرة.وشددت البعثة الدبلوماسية على عواقب استخدام مثل هذه القذائف في العراق ومنطقة البلقان، قائلة إن "انفجار تلك القذائف يؤدي إلى إصدار سحابة إشعاعية متحركة، وأن جزيئات اليورانيوم الدقيقة تترسب في المجاري التنفسية والرئتين والمريء، وتتراكم في الكلى والكبد، مما يؤدي إلى تكوين أورام خبيثة وتعطيل وظائف الجسم".وأضافت السفارة أن الولايات المتحدة، من خلال توريد هذه المعدات العسكرية إلى السلطات الأوكرانية، تقوم بـ "الاحتيال على نفسها" وترفض التقبل بفشل ما يعرف بـ "الهجوم المضاد" في مواجهة القوات المسلحة الروسية.وختمت السفارة تعليقها بالقول: وأمس الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا أنها ستزود أوكرانيا بقذائف تحتوي على يورانيوم منضب في إطار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.وبهذا، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الثانية التي تعلن عن تزويد أوكرانيا بهذا النوع من القذائف بعد المملكة المتحدة التي أعلنت في مارس/آذار من العام الجاري عن نيتها توريد تلك الذخائر لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230906/البنتاغون-يزود-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-الخاص-بأبرامز--عاجل-1080768001.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

السفارة الروسية في واشنطن: تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مؤشر على اللاإنسانية

00:16 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 00:31 GMT 07.09.2023)
© AFP 2023 / Shawn Thewالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / Shawn Thew
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أعربت سفارة روسيا في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن استيائها من قرار الإدارة الأمريكية تزويد أوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب، معتبرة أن هذا القرار يعد تجسيدًا لـ" اللاإنسانية" والقسوة.
وقالت السفارة في بيان: "قرار الإدارة الأمريكية بتزويد كييف بقذائف تحتوي على يورانيوم منضب هو مؤشر على اللاإنسانية. من الواضح أن واشنطن مستعدة للقتال من أجل تحقيق "الهزيمة الاستراتيجية" ضد روسيا حتى آخر أوكراني، وتضع علامة استفهام على مصير أجيال كاملة".
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
"البنتاغون" يزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بـ"أبرامز"
أمس, 17:30 GMT
وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن "الولايات المتحدة تتجه عمدا إلى نقل الأسلحة ذات العمل العشوائي"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تدرك جيدًا مخاطر هذا النوع من الذخيرة.
وشددت البعثة الدبلوماسية على عواقب استخدام مثل هذه القذائف في العراق ومنطقة البلقان، قائلة إن "انفجار تلك القذائف يؤدي إلى إصدار سحابة إشعاعية متحركة، وأن جزيئات اليورانيوم الدقيقة تترسب في المجاري التنفسية والرئتين والمريء، وتتراكم في الكلى والكبد، مما يؤدي إلى تكوين أورام خبيثة وتعطيل وظائف الجسم".
وأضافت السفارة أن الولايات المتحدة، من خلال توريد هذه المعدات العسكرية إلى السلطات الأوكرانية، تقوم بـ "الاحتيال على نفسها" وترفض التقبل بفشل ما يعرف بـ "الهجوم المضاد" في مواجهة القوات المسلحة الروسية.
وختمت السفارة تعليقها بالقول:
"بأفعالها، تكشف الإدارة الأمريكية عن وجهها الحقيقي: إنها غير مهتمة بمستقبل أوكرانيا ولا بمصير الجمهورية وجيرانها الأوروبيين".
وأمس الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا أنها ستزود أوكرانيا بقذائف تحتوي على يورانيوم منضب في إطار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.
وبهذا، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الثانية التي تعلن عن تزويد أوكرانيا بهذا النوع من القذائف بعد المملكة المتحدة التي أعلنت في مارس/آذار من العام الجاري عن نيتها توريد تلك الذخائر لأوكرانيا.
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:25 GMT
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