https://sputnikarabic.ae/20230907/السلطات-الأرمينية-تعتقل-صحفيين-اثنين-يعملان-في-وكالة-سبوتنيك-1080798628.html

السلطات الأرمينية تعتقل صحفيين اثنين يعملان في وكالة "سبوتنيك" والأخيرة تتابع

السلطات الأرمينية تعتقل صحفيين اثنين يعملان في وكالة "سبوتنيك" والأخيرة تتابع

أفادت وكالة "سبوتنيك أرمينيا" الناطقة باللغة الأرمينية، مساء اليوم الخميس، بأن السلطات المحلية اعتقلت المدون، ميكا باداليان، والصحفي التابع للوكالة، أشوت... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T18:06+0000

2023-09-07T18:06+0000

2023-09-07T18:48+0000

العالم

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ولفتت الوكالة أن السلطات الأرمينية تجري تحقيقات معهما، لكن لم يتم الإعلان حتى الوقت الراهن عن سبب الاعتقال.وتم اعتقال غيفوركيان على الطريق خلال ذهابه إلى مدينة سيونيك، في رحلته لإعداد تقارير إذاعية عن الحياة في المناطق الحدودية، وتتميز برامجه بنقد للواقع بعد حرب 2020، بين أرمينيا وأذربيجان.وفي سياق متصل، صرّحت السفارة الروسية في يريفان، أنها تتابع عن كثب قضية احتجاز المدون ميكا باداليان والكاتب الصحفي في "سبوتنيك أرمينيا" أشوت غيفوركيان، في أرمينيا. وجاء في بيان نشرته السفارة على قناتها في "تلغرام": "السفارة على علم باعتقال المدون والناشط الموالي لروسيا م. باداليان، والكاتب الصحفي في "سبوتنيك أرمينيا" أ. غيفورغيان، ونحن على اتصال مع مكتب تحرير وكالة "سبوتنيك" ونتابع عن كثب تطورات الوضع".وتابع: "نحن قلقون على مصير المعتقلين، وسنتخذ الخطوات اللازمة للحصول على إيضاحات بشأن الحادثة".ومن جانبه، أعلنت وكالة "سبوتنيك" أنها تتابع احتجاز الكاتب الصحفي في "سبوتنيك - أرمينيا"، أشوت غيفوركيان، وتعول على موضوعية التحقيق، وتدعو إلى الوقف الفوري للاستفزازات، التي تهدف إلى تقويض الصداقة بين روسيا وأرمينيا.وجاء في بيان المكتب الصحفي: "نحن نتابع احتجاز الكاتب الصحفي في سبوتنيك – أرمينيا، أشوت غيفوركيان. إن احتجاز الصحفي، خاصة على خلفية المنتدى الإعلامي الأرميني الروسي الأول، يتطلب مبررات قوية. ونحن نعول على مراعاة جميع القواعد الإجرائية، وموضوعية وحيادية التحقيق".

https://sputnikarabic.ae/20230907/الكرملين-مناورات-أرمينيا-والولايات-المتحدة-لا-تسهم-باستقرار-الوضع-في-المنطقة-1080783402.html

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