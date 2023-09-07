عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230907/الصين-تحقق-خطوة-مهمة-في-صناعة-أشباه-الموصلات-1080792182.html
الصين تحقق خطوة مهمة في صناعة أشباه الموصلات
الصين تحقق خطوة مهمة في صناعة أشباه الموصلات
تمكن باحثون صينيون من التوصل إلى تقنيات جديدة يمكن أن تمنح بكين القدرة على تحدي الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية ضدها، فيما يتعلق بصناعة أشباه... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T13:22+0000
2023-09-07T13:22+0000
مجتمع
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/07/1080792289_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_e53abfe4a0c35b163908daad88372c70.jpg
وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام أكسيد الغاليوم في صناعة أشباه الموصلات، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس.ويعمل الخبراء الصينيون على استخدام أكسيد الغاليوم في تصنيع الجيل الـ 4 من أشباه الموصلات، ما يفتح المجال أمام الصين في هذا المجال واختراق الحظر الذي تفرضه واشنطن ضدها لحرمانها من الحصول على التقنيات المتطورة الخاصة بتصنيعها.وشهدت صناعة أشباه الموصلات مراحل مختلفة على مدى عقود، يمثل كل منها جيلا من أجيال هذه الصناعة، حيث يستخدم كل جيل تقنيات ومواد أفضل من الجيل السابق.وبينما بدأت الصناعة اعتمادا على استخدام السيليكون والجرمانيوم في الجيل الأول، فإن الجيل الثاني كان يعتمد على استخدام فوسفيد الإنديوم وزرنيخيد الغاليوم، ثم استخدام نيتريد الغاليوم وكربيد السيليكون، في الجيل الثالث.وسيكون أكسيد الغاليوم محور صناعة أشباه الموصلات في الجيل الرابع إذا تمكنت الصين من استكمال إنجازها في هذا المجال بصورة تمنحها تفوقا على الولايات المتحدة الأمريكية.وتحاول واشنطن حرمان الصين من الوصول إلى التقنيات المتطورة في مجال أشباه الموصلات لأهميتها الكبيرة في الصناعات العسكرية، وإمكانية استخدامها لتطوير أسلحة وطائرات من الجيل الخامس والسادس تستطيع التفوق على الأسلحة الأمريكية، إضافة إلى أهميتها في قطاع البنية التحتية في عدة مجالات وخاصة مجالات الاتصالات.
https://sputnikarabic.ae/20230331/الخارجية-الصينية-اضطراب-توريد-الرقائق-الإلكترونية-يضر-الجميع-1075371240.html
https://sputnikarabic.ae/20230523/بعد-قرار-الصين-حظر-رقائق-مايكرون-هل-يشتعل-صراع-التكنولوجيا-بين-بكين-وواشنطن-1077356543.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/07/1080792289_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_153301d4a7dc22b9fb65be897019305b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

الصين تحقق خطوة مهمة في صناعة أشباه الموصلات

13:22 GMT 07.09.2023
© AFP 2023أشباه الموصلات
أشباه الموصلات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
تمكن باحثون صينيون من التوصل إلى تقنيات جديدة يمكن أن تمنح بكين القدرة على تحدي الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية ضدها، فيما يتعلق بصناعة أشباه الموصلات.
وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام أكسيد الغاليوم في صناعة أشباه الموصلات، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس.
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
الخارجية الصينية: اضطراب توريد الرقائق الإلكترونية يضر الجميع
31 مارس, 11:34 GMT
ويعمل الخبراء الصينيون على استخدام أكسيد الغاليوم في تصنيع الجيل الـ 4 من أشباه الموصلات، ما يفتح المجال أمام الصين في هذا المجال واختراق الحظر الذي تفرضه واشنطن ضدها لحرمانها من الحصول على التقنيات المتطورة الخاصة بتصنيعها.
وشهدت صناعة أشباه الموصلات مراحل مختلفة على مدى عقود، يمثل كل منها جيلا من أجيال هذه الصناعة، حيث يستخدم كل جيل تقنيات ومواد أفضل من الجيل السابق.
وبينما بدأت الصناعة اعتمادا على استخدام السيليكون والجرمانيوم في الجيل الأول، فإن الجيل الثاني كان يعتمد على استخدام فوسفيد الإنديوم وزرنيخيد الغاليوم، ثم استخدام نيتريد الغاليوم وكربيد السيليكون، في الجيل الثالث.
رقائق إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
بعد قرار الصين حظر رقائق "ميكرون"... هل يندلع صراع التكنولوجيا بين بكين وواشنطن؟
23 مايو, 16:16 GMT
وسيكون أكسيد الغاليوم محور صناعة أشباه الموصلات في الجيل الرابع إذا تمكنت الصين من استكمال إنجازها في هذا المجال بصورة تمنحها تفوقا على الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحاول واشنطن حرمان الصين من الوصول إلى التقنيات المتطورة في مجال أشباه الموصلات لأهميتها الكبيرة في الصناعات العسكرية، وإمكانية استخدامها لتطوير أسلحة وطائرات من الجيل الخامس والسادس تستطيع التفوق على الأسلحة الأمريكية، إضافة إلى أهميتها في قطاع البنية التحتية في عدة مجالات وخاصة مجالات الاتصالات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала