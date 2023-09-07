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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-أوكرانية-ميدانية-في-دونيتسك--عاجل-1080784323.html
القوات الروسية تدمر مستودعات أوكرانية "ميدانية" في دونيتسك
القوات الروسية تدمر مستودعات أوكرانية "ميدانية" في دونيتسك
صرّحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة ميدانية للواءين من الجيش الأوكراني في دونيتسك. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T10:54+0000
2023-09-07T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في مناطق كراسنوي ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودعات الذخيرة الميدانية للواء الهجوم الثالث ولواء الهجوم الجوي التاسع والسبعين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، خلال العمليات النشطة بدعم الطيران والمدفعية، بصد 4 هجمات للواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو 55 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين، وثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم777"، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".وأردف البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات الجيش الروسي، والطيران والمدفعية هجومًا لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "خسائر العدو بلغت 60 جنديًا أوكرانيًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة".وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير 41 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20230907/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-أوكرانية-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة--عاجل-1080783875.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعات أوكرانية "ميدانية" في دونيتسك

10:54 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 11:19 GMT 07.09.2023)
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Photo / Минобороны России
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صرّحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة ميدانية للواءين من الجيش الأوكراني في دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في مناطق كراسنوي ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودعات الذخيرة الميدانية للواء الهجوم الثالث ولواء الهجوم الجوي التاسع والسبعين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، خلال العمليات النشطة بدعم الطيران والمدفعية، بصد 4 هجمات للواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو 55 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين، وثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم777"، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".
وأردف البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات الجيش الروسي، والطيران والمدفعية هجومًا لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
راجمة صواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة
10:43 GMT
وأضاف البيان: "خسائر العدو بلغت 60 جنديًا أوكرانيًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة".
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير 41 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
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