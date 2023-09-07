https://sputnikarabic.ae/20230907/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-أوكرانية-ميدانية-في-دونيتسك--عاجل-1080784323.html
القوات الروسية تدمر مستودعات أوكرانية "ميدانية" في دونيتسك
القوات الروسية تدمر مستودعات أوكرانية "ميدانية" في دونيتسك
صرّحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة ميدانية للواءين من الجيش الأوكراني في دونيتسك. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T10:54+0000
2023-09-07T10:54+0000
2023-09-07T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في مناطق كراسنوي ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودعات الذخيرة الميدانية للواء الهجوم الثالث ولواء الهجوم الجوي التاسع والسبعين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، خلال العمليات النشطة بدعم الطيران والمدفعية، بصد 4 هجمات للواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو 55 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين، وثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم777"، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".وأردف البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات الجيش الروسي، والطيران والمدفعية هجومًا لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "خسائر العدو بلغت 60 جنديًا أوكرانيًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة".وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير 41 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20230907/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-أوكرانية-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة--عاجل-1080783875.html
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العالم, روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعات أوكرانية "ميدانية" في دونيتسك
10:54 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 11:19 GMT 07.09.2023) تابعنا عبر
صرّحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة ميدانية للواءين من الجيش الأوكراني في دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في مناطق كراسنوي ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودعات الذخيرة الميدانية للواء الهجوم الثالث ولواء الهجوم الجوي التاسع والسبعين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، خلال العمليات النشطة بدعم الطيران والمدفعية، بصد 4 هجمات للواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو 55 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين، وثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم777"، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".
وأردف البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات الجيش الروسي، والطيران والمدفعية هجومًا لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف البيان: "خسائر العدو بلغت 60 جنديًا أوكرانيًا، وعربتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة".
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير 41 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".