https://sputnikarabic.ae/20230907/الكرملين-يحذر-من-عواقب-محزنة-للغاية-جراء-نقل-واشنطن-قذائف-اليورانيوم-المنضب-إلى-كييف-1080782306.html
الكرملين يحذر من عواقب "محزنة للغاية" جراء نقل واشنطن قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف
الكرملين يحذر من عواقب "محزنة للغاية" جراء نقل واشنطن قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بشأن قرار واشنطن نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف، بأن المسؤولية الكاملة عن مثل هذا القرار تقع على... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T10:09+0000
2023-09-07T10:09+0000
2023-09-07T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف: "هذا أمر سيء. لقد تم بالفعل في تاريخ أوروبا الجديد استخدام هذه القذائف بنشاط ضد يوغوسلافيا. وقد أدى استخدام القذائف إلى عواقب محزنة للغاية، سجلتها المنظمات الدولية".وأضاف: "أدى استخدام هذه القذائف إلى زيادة سريعة في عدد الأشخاص الذين يعانون من الأورام والأمراض الأخرى. وهذه العواقب محسوسة أيضًا على الأجيال القادمة من أولئك الذين تعرضوا لها بطريقة أو بأخرى وكانوا في المناطق التي استخدمت فيها هذه الأسلحة".وقال بيسكوف: "بالطبع، تقع هذه المسؤولية بالكامل على عاتق قيادة الولايات المتحدة، التي اتخذت مثل هذا القرار. ويجب أن يدرك الجميع ذلك".وأعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، أنها ستزود أوكرانيا بقذائف تحتوي على يورانيوم منضب في إطار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.وبهذا، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الثانية التي تعلن عن تزويد أوكرانيا بهذا النوع من القذائف بعد المملكة المتحدة التي أعلنت في مارس/آذار من العام الحالي، عن نيتها توريد تلك الذخائر لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230827/مرشح-رئاسي-أمريكي-يؤيد-انتقاد-موسكو-الغرب-لإمداده-أوكرانيا-بذخائر-اليورانيوم-المنضب-1080464766.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يحذر من عواقب "محزنة للغاية" جراء نقل واشنطن قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بشأن قرار واشنطن نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف، بأن المسؤولية الكاملة عن مثل هذا القرار تقع على عاتق القيادة الأمريكية.
وقال بيسكوف: "هذا أمر سيء. لقد تم بالفعل في تاريخ أوروبا الجديد استخدام هذه القذائف بنشاط ضد يوغوسلافيا. وقد أدى استخدام القذائف إلى عواقب محزنة للغاية، سجلتها المنظمات الدولية".
وأضاف: "أدى استخدام هذه القذائف إلى زيادة سريعة في عدد الأشخاص الذين يعانون من الأورام والأمراض الأخرى. وهذه العواقب محسوسة أيضًا على الأجيال القادمة من أولئك الذين تعرضوا لها بطريقة أو بأخرى وكانوا في المناطق التي استخدمت فيها هذه الأسلحة".
وتابع: "هذه أخبار سيئة للغاية" ويمكن أيضا توقع تكرار تاريخ يوغوسلافيا في الأراضي الأوكرانية حيث سيتم استخدام القذائف".
وقال بيسكوف: "بالطبع، تقع هذه المسؤولية بالكامل على عاتق قيادة الولايات المتحدة، التي اتخذت مثل هذا القرار. ويجب أن يدرك الجميع ذلك".
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، أنها ستزود أوكرانيا بقذائف تحتوي على يورانيوم منضب
في إطار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.
وبهذا، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الثانية التي تعلن عن تزويد أوكرانيا بهذا النوع من القذائف بعد المملكة المتحدة التي أعلنت في مارس/آذار من العام الحالي، عن نيتها توريد تلك الذخائر لأوكرانيا.