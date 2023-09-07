https://sputnikarabic.ae/20230907/المدفعية-الروسية-تدمر-مواقع-أوكرانية-متوارية-خلف-الأشجار-فيديو-1080780814.html
المدفعية الروسية تدمر مواقع أوكرانية متوارية خلف الأشجار... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مواقع أوكرانية متوارية خلف الأشجار... فيديو
شكلت أطقم المدفعية الروسية بمختلف فئاتها عنصرا حاسما في جميع الصراعات التاريخية والمعاصرة التي خاضتها روسيا. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T09:38+0000
2023-09-07T09:38+0000
2023-09-07T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وينفذ سلاح المدفعية الروسي مهام التمهيد الناري والاستهداف المباشر لمعاقل القوات الأوكرانية بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.انتشرت مشاهد للعمل القتالي لأطقم المدفعية الروسية الثقيلة أثناء استهدافها مواقع ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.وتظهر اللقطات تحقيق الضربات لأهدافها بنسف المواقع الأوكرانية المتخفية تحت الغطاء النباتي في المنطقة.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/31/1044843109_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1f532a2a4a5c5396b7efc9791f2a01d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية تدمر مواقع أوكرانية متوارية خلف الأشجار... فيديو
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شكلت أطقم المدفعية الروسية بمختلف فئاتها عنصرا حاسما في جميع الصراعات التاريخية والمعاصرة التي خاضتها روسيا.
وينفذ سلاح المدفعية الروسي مهام التمهيد الناري والاستهداف المباشر لمعاقل القوات الأوكرانية بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
انتشرت مشاهد للعمل القتالي لأطقم المدفعية الروسية الثقيلة أثناء استهدافها مواقع ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
وتظهر اللقطات تحقيق الضربات لأهدافها بنسف المواقع الأوكرانية المتخفية تحت الغطاء النباتي في المنطقة.