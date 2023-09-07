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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/المدفعية-الروسية-تدمر-مواقع-أوكرانية-متوارية-خلف-الأشجار-فيديو-1080780814.html
المدفعية الروسية تدمر مواقع أوكرانية متوارية خلف الأشجار... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مواقع أوكرانية متوارية خلف الأشجار... فيديو
شكلت أطقم المدفعية الروسية بمختلف فئاتها عنصرا حاسما في جميع الصراعات التاريخية والمعاصرة التي خاضتها روسيا. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T09:38+0000
2023-09-07T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وينفذ سلاح المدفعية الروسي مهام التمهيد الناري والاستهداف المباشر لمعاقل القوات الأوكرانية بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.انتشرت مشاهد للعمل القتالي لأطقم المدفعية الروسية الثقيلة أثناء استهدافها مواقع ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.وتظهر اللقطات تحقيق الضربات لأهدافها بنسف المواقع الأوكرانية المتخفية تحت الغطاء النباتي في المنطقة.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تدمر مواقع أوكرانية متوارية خلف الأشجار... فيديو

09:38 GMT 07.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
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شكلت أطقم المدفعية الروسية بمختلف فئاتها عنصرا حاسما في جميع الصراعات التاريخية والمعاصرة التي خاضتها روسيا.
وينفذ سلاح المدفعية الروسي مهام التمهيد الناري والاستهداف المباشر لمعاقل القوات الأوكرانية بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
انتشرت مشاهد للعمل القتالي لأطقم المدفعية الروسية الثقيلة أثناء استهدافها مواقع ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
وتظهر اللقطات تحقيق الضربات لأهدافها بنسف المواقع الأوكرانية المتخفية تحت الغطاء النباتي في المنطقة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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