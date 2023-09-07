https://sputnikarabic.ae/20230907/الولايات-المتحدة-تعتزم-تزويد-كييف-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-مع-دبابات-أبرامز-1080801827.html
البنتاغون: الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مع دبابات "أبرامز"
البنتاغون: الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مع دبابات "أبرامز"
صرحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضب عند تزويدها بدبابات "أبرامز"، والتي... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T22:09+0000
2023-09-07T22:09+0000
2023-09-07T22:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم تكشف عن اسمه، أن كييف ستحصل على أول 10 دبابات أمريكية من طراز "أبرامز" في منتصف سبتمبر.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، تشمل قذائف يورانيوم منضب لدبابات "أبرامز"، ومعدات وذخائر أخرى.وتشمل حزمة المساعدات التي تقدر قيمتها بـ175 مليون دولار: معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخائر إضافية لمنظومات راجمات صواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، ومدافع هاون مع قذائفها عيار 81 ملم، وذخائر يورانيوم منضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230907/واشنطن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-600-مليون-دولار-1080800808.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
البنتاغون: الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مع دبابات "أبرامز"
22:09 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 22:10 GMT 07.09.2023) تابعنا عبر
صرحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضب عند تزويدها بدبابات "أبرامز"، والتي قد تكون هناك في الخريف.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت سابرينا سينغ: "الهدف هو وجود القذائف هناك
في الوقت الذي تكون فيه الدبابات هناك".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم تكشف عن اسمه، أن كييف ستحصل على أول 10 دبابات أمريكية من طراز "أبرامز" في منتصف سبتمبر.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، تشمل قذائف يورانيوم منضب لدبابات "أبرامز"، ومعدات وذخائر أخرى.
وتشمل حزمة المساعدات التي تقدر قيمتها بـ175 مليون دولار: معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخائر إضافية لمنظومات راجمات صواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، ومدافع هاون مع قذائفها عيار 81 ملم، وذخائر يورانيوم منضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.