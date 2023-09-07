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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/الولايات-المتحدة-تعتزم-تزويد-كييف-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-مع-دبابات-أبرامز-1080801827.html
البنتاغون: الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مع دبابات "أبرامز"
البنتاغون: الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مع دبابات "أبرامز"
صرحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضب عند تزويدها بدبابات "أبرامز"، والتي... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T22:09+0000
2023-09-07T22:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم تكشف عن اسمه، أن كييف ستحصل على أول 10 دبابات أمريكية من طراز "أبرامز" في منتصف سبتمبر.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، تشمل قذائف يورانيوم منضب لدبابات "أبرامز"، ومعدات وذخائر أخرى.وتشمل حزمة المساعدات التي تقدر قيمتها بـ175 مليون دولار: معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخائر إضافية لمنظومات راجمات صواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، ومدافع هاون مع قذائفها عيار 81 ملم، وذخائر يورانيوم منضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230907/واشنطن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-600-مليون-دولار-1080800808.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا

البنتاغون: الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مع دبابات "أبرامز"

22:09 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 22:10 GMT 07.09.2023)
© AP Photo / Dmitry Lovetskyاليورانيوم المنضب
اليورانيوم المنضب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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صرحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضب عند تزويدها بدبابات "أبرامز"، والتي قد تكون هناك في الخريف.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت سابرينا سينغ: "الهدف هو وجود القذائف هناك في الوقت الذي تكون فيه الدبابات هناك".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم تكشف عن اسمه، أن كييف ستحصل على أول 10 دبابات أمريكية من طراز "أبرامز" في منتصف سبتمبر.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، تشمل قذائف يورانيوم منضب لدبابات "أبرامز"، ومعدات وذخائر أخرى.
مبنى البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
19:16 GMT
وتشمل حزمة المساعدات التي تقدر قيمتها بـ175 مليون دولار: معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخائر إضافية لمنظومات راجمات صواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، ومدافع هاون مع قذائفها عيار 81 ملم، وذخائر يورانيوم منضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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