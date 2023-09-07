https://sputnikarabic.ae/20230907/بايدن-يغادر-حفلا-تكريميا-دون-سابق-إنذار-فيديو-1080775156.html
بايدن يغادر حفلا تكريميا "دون سابق إنذار"... فيديو
بايدن يغادر حفلا تكريميا "دون سابق إنذار"... فيديو
اتُهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم الاحترام بعد أن غادر بسرعة حفل تكريم في البيت الأبيض لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام يوم الثلاثاء. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T07:38+0000
2023-09-07T07:38+0000
2023-09-07T07:38+0000
نادي الفيديو
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079464210_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_1f158b304cacbf9fee1280008fd7e5f8.jpg
وارتكب بايدن عدة أخطاء منذ توليه السلطة في الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية عام 2020 ليصبح خليفة دونالد ترامب.وتظهر اللقطات المنشورة مغادر بايدن، بشكل غير متوقع، حفل تكريم في البيت الأبيض لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام، الكابتن المتقاعد لاري تايلور، ما عرضه لانتقادات لاذعة من الصحافة الأمريكية.وانتقد قدامى المحاربين العسكريين بايدن بعد ذلك، قائلين إن القائد الأعلى أظهر "عدم احترام مذهل".واتهمت الصحف والمواقع الإخبارية الرئيس بالازدراء تجاه هؤلاء الأبطال الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل بلادهم.وفي وقت سابق، قالت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدة لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.وفي وقت سابق، أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، عن دعمه للتصويت على بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد بايدن في ضوء التقارير التي تشير إلى إمكانية بدء هذه الإجراءات دون التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20230906/البيت-الأبيض-يرفض-الادعاء-السخيف-بأن-الموظفين-يعاملون-بايدن-كطفل-1080770591.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079464210_108:0:1353:934_1920x0_80_0_0_3f3bbeb6c55b0566cb410b1afe342a53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يغادر حفلا تكريميا "دون سابق إنذار"... فيديو
تابعنا عبر
اتُهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم الاحترام بعد أن غادر بسرعة حفل تكريم في البيت الأبيض لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام يوم الثلاثاء.
وارتكب بايدن عدة أخطاء منذ توليه السلطة في الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية عام 2020 ليصبح خليفة دونالد ترامب.
وتظهر اللقطات المنشورة مغادر بايدن، بشكل غير متوقع، حفل تكريم في البيت الأبيض لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام، الكابتن المتقاعد لاري تايلور، ما عرضه لانتقادات لاذعة من الصحافة الأمريكية.
وانتقد قدامى المحاربين العسكريين بايدن بعد ذلك، قائلين إن القائد الأعلى أظهر "عدم احترام مذهل".
واتهمت الصحف والمواقع الإخبارية الرئيس بالازدراء تجاه هؤلاء الأبطال الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل بلادهم.
وفي وقت سابق، قالت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدة لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وفي وقت سابق، أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، عن دعمه للتصويت على بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد بايدن
في ضوء التقارير التي تشير إلى إمكانية بدء هذه الإجراءات دون التصويت.