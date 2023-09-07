https://sputnikarabic.ae/20230907/بعد-فشل-3-محاولات-سابقة-اليابان-تطلق-صاروخا-يحمل-مركبة-للهبوط-على-القمر-فيديو-1080786904.html
بعد فشل 3 محاولات سابقة... اليابان تطلق صاروخا يحمل مركبة للهبوط على القمر... فيديو
بعد فشل 3 محاولات سابقة... اليابان تطلق صاروخا يحمل مركبة للهبوط على القمر... فيديو
أطلقت اليابان، اليوم الخميس، صاروخا من طراز "إتش-2 إيه" يحمل مركبة معدة للهبوط على القمر، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية لتأجيل عملية الإطلاق 3 مرات، الشهر... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T11:32+0000
2023-09-07T11:32+0000
2023-09-07T11:32+0000
أخبار اليابان
العالم
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وقالت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء إن "الصاروخ انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي جنوبي البلاد، كما هو مخطط له".ومن المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر، في أوائل العام المقبل.وأصبحت الهند، قبل أسبوعين، الدولة الرابعة التي تنجح في الهبوط بمركبة فضائية على القمر، من خلال مهمتها "تشاندرايان-3" التي توجهت إلى القطب الجنوبي للقمر.وواجهت اليابان صعوبات في محاولاتها السابقة للوصول إلى سطح القمر، وفشلت مرتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, العالم
بعد فشل 3 محاولات سابقة... اليابان تطلق صاروخا يحمل مركبة للهبوط على القمر... فيديو
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أطلقت اليابان، اليوم الخميس، صاروخا من طراز "إتش-2 إيه" يحمل مركبة معدة للهبوط على القمر، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية لتأجيل عملية الإطلاق 3 مرات، الشهر الماضي.
وقالت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء إن "الصاروخ انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي جنوبي البلاد، كما هو مخطط له".
ومن المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر، في أوائل العام المقبل.
وأصبحت الهند، قبل أسبوعين، الدولة الرابعة التي تنجح في الهبوط بمركبة فضائية على القمر، من خلال مهمتها "تشاندرايان-3" التي توجهت إلى القطب الجنوبي للقمر.
وواجهت اليابان صعوبات في محاولاتها السابقة للوصول إلى سطح القمر، وفشلت مرتين.