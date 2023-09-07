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https://sputnikarabic.ae/20230907/بوتين-يوعز-بتقديم-الدعم-لمراكز-بحوث-الذكاء-الاصطناعي-1080788007.html
بوتين يوعز بتقديم الدعم لمراكز بحوث الذكاء الاصطناعي
بوتين يوعز بتقديم الدعم لمراكز بحوث الذكاء الاصطناعي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تعليماته إلى مجلس الوزراء الروسي لضمان تنفيذ التدابير لدعم أنشطة مراكز البحوث في مجال الذكاء الاصطناعي حتى عام... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T11:48+0000
2023-09-07T11:48+0000
روسيا
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وجاء في التعليمات التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "على الحكومة الروسية ضمان تنفيذ تدابير لدعم أنشطة مراكز البحث في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مع إيلاء اهتمام خاص لحاجتها إلى إجراء أبحاث حول تحسين خوارزميات التعلم الآلي والعمليات الحسابية، وتلك المتعلقة بتطوير نماذج لغوية كبيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي".وتمت الإشارة إلى الموعد النهائي لتقديم التقرير حتى 1 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وفيما بعد العمل على تقديمه مرة واحدة في السنة. وتم تعيين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مسؤولاً عن تنفيذ الأمر.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين، أن سوق المنتجات، التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، آخذ في النمو في روسيا؛ مؤكدا أن البلاد لديها ما تقدمه في هذا المجال الواعد.وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أعلن أن روسيا تشارك بنشاط في تطوير الذكاء الاصطناعي، ويتم تقديم منح خاصة لتطوير الشركات التي تعمل في هذا الاتجاه.
https://sputnikarabic.ae/20230713/منتدى-تقنيات-المستقبل-في-موسكو-يشهد-عرض-أجهزة-حوسبة-كمومية-1079041454.html
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بوتين يوعز بتقديم الدعم لمراكز بحوث الذكاء الاصطناعي

11:48 GMT 07.09.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات "مصيرية"
الرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات مصيرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تعليماته إلى مجلس الوزراء الروسي لضمان تنفيذ التدابير لدعم أنشطة مراكز البحوث في مجال الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.
وجاء في التعليمات التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "على الحكومة الروسية ضمان تنفيذ تدابير لدعم أنشطة مراكز البحث في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مع إيلاء اهتمام خاص لحاجتها إلى إجراء أبحاث حول تحسين خوارزميات التعلم الآلي والعمليات الحسابية، وتلك المتعلقة بتطوير نماذج لغوية كبيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي".
وتمت الإشارة إلى الموعد النهائي لتقديم التقرير حتى 1 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وفيما بعد العمل على تقديمه مرة واحدة في السنة. وتم تعيين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مسؤولاً عن تنفيذ الأمر.
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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين، أن سوق المنتجات، التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، آخذ في النمو في روسيا؛ مؤكدا أن البلاد لديها ما تقدمه في هذا المجال الواعد.
وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أعلن أن روسيا تشارك بنشاط في تطوير الذكاء الاصطناعي، ويتم تقديم منح خاصة لتطوير الشركات التي تعمل في هذا الاتجاه.
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