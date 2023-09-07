https://sputnikarabic.ae/20230907/بين-الفن-والفلسفة-المرأة-السعودية-تبدع-في-مبادرة-فنسفة--1080787601.html

بين الفن والفلسفة... المرأة السعودية تبدع في مبادرة "فنسفة"

بين الفن والفلسفة... المرأة السعودية تبدع في مبادرة "فنسفة"

نناقش في حلقة اليوم: أول مبادرة نسائية تجمع بين الفن والفلسفة بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين في السعودية، ثاني حفل زفاف لرياض محرز، معلم يدخل الفرحة لقلب... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T11:44+0000

2023-09-07T11:44+0000

2023-09-07T11:44+0000

راديو

صدى الحياة

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بين الفن والفلسفة... المرأة السعودية تبدع في مبادرة "فنسفة" بين الفن والفلسفة... المرأة السعودية تبدع في مبادرة "فنسفة"

لطالما ارتبط الفن بالثقافة ولطالما كانت تقاس ثقافة المجتمعات بنوعية الفنون والإبداعات المتوارثة، فبات الفن طريقا نحو الارتقاء بالشعوب. والفن أحد العناصر الأساسية المكونة لحضارات الشعوب. فما الفن إلا نتاج فكري نابع عن ثقافة الأشخاص وفلسفتهم في الحياة، فكيف لا نجمع بين الفن والفلسفة في "فنـــسفـــة".مبادرة ثقافية فنية سعودية قادتها سيدة سعودية آمنت بقدرة المرأة على التأثير في المجتمع وخلق وسط راقي يجمع سفراء الفن والفلسفة في مكان واحد.حول هذه المبادرة، قالت الخبيرة التعليمية الدكتورة في فلسفة التربية وصاحبة مبادرة "فنسفة"، الدكتورة منى علي الحمود، لبرنامج "صدى الحياة":وعن أهداف هذه المبادرة الثقافية، قالت الدكتورة منى علي الحمود لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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