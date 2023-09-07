https://sputnikarabic.ae/20230907/بين-الفن-والفلسفة-المرأة-السعودية-تبدع-في-مبادرة-فنسفة--1080787601.html
بين الفن والفلسفة... المرأة السعودية تبدع في مبادرة "فنسفة"
بين الفن والفلسفة... المرأة السعودية تبدع في مبادرة "فنسفة"
نناقش في حلقة اليوم: أول مبادرة نسائية تجمع بين الفن والفلسفة بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين في السعودية، ثاني حفل زفاف لرياض محرز، معلم يدخل الفرحة لقلب... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T11:44+0000
2023-09-07T11:44+0000
2023-09-07T11:44+0000
راديو
صدى الحياة
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بين الفن والفلسفة... المرأة السعودية تبدع في مبادرة "فنسفة"
بين الفن والفلسفة... المرأة السعودية تبدع في مبادرة "فنسفة"
لطالما ارتبط الفن بالثقافة ولطالما كانت تقاس ثقافة المجتمعات بنوعية الفنون والإبداعات المتوارثة، فبات الفن طريقا نحو الارتقاء بالشعوب. والفن أحد العناصر الأساسية المكونة لحضارات الشعوب. فما الفن إلا نتاج فكري نابع عن ثقافة الأشخاص وفلسفتهم في الحياة، فكيف لا نجمع بين الفن والفلسفة في "فنـــسفـــة".مبادرة ثقافية فنية سعودية قادتها سيدة سعودية آمنت بقدرة المرأة على التأثير في المجتمع وخلق وسط راقي يجمع سفراء الفن والفلسفة في مكان واحد.حول هذه المبادرة، قالت الخبيرة التعليمية الدكتورة في فلسفة التربية وصاحبة مبادرة "فنسفة"، الدكتورة منى علي الحمود، لبرنامج "صدى الحياة":وعن أهداف هذه المبادرة الثقافية، قالت الدكتورة منى علي الحمود لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
بين الفن والفلسفة... المرأة السعودية تبدع في مبادرة "فنسفة"
تابعنا عبر
نناقش في حلقة اليوم: أول مبادرة نسائية تجمع بين الفن والفلسفة بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين في السعودية، ثاني حفل زفاف لرياض محرز، معلم يدخل الفرحة لقلب طالب من ذوي الإعاقة، شاب تركي يطلق النار على عريس ليلة زفافه، الفنان أيمن زيدان يطمئن محبيه على وضعه، تحدّي على تطبيق "سناب شات" ينهي حياة مراهق، "عمرة البدل" تثير جدلا في مصر.
لطالما ارتبط الفن بالثقافة ولطالما كانت تقاس ثقافة المجتمعات بنوعية الفنون والإبداعات المتوارثة، فبات الفن طريقا نحو الارتقاء بالشعوب. والفن أحد العناصر الأساسية المكونة لحضارات الشعوب. فما الفن إلا نتاج فكري نابع عن ثقافة الأشخاص وفلسفتهم في الحياة، فكيف لا نجمع بين الفن والفلسفة في "فنـــسفـــة".
مبادرة ثقافية فنية سعودية قادتها سيدة سعودية آمنت بقدرة المرأة على التأثير في المجتمع وخلق وسط راقي يجمع سفراء الفن والفلسفة في مكان واحد.
حول هذه المبادرة، قالت الخبيرة التعليمية الدكتورة في فلسفة التربية وصاحبة مبادرة "فنسفة"، الدكتورة منى علي الحمود، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ هذه المبادرة تجمع أصدقاء الفن والفلسفة الذي أعتقد أنهما سفراء الثقافات، فهما لغة مشتركة ومفهومة وليس بينهما حدود بين الشعوب، ووجودهما في مكان مشترك حتمي كونهما عمل إنساني فكري، فلن يمارس أحد الفلسفة إلّا بفكره وإدراكه، والفنان والفيلسوف يشتركان في أنهما يعيشان دهشة في الوجود ويحاولان أن يفهماه بعمق وبزوايا يرونها مناسبة ليستقر في الوجود".
وعن أهداف هذه المبادرة الثقافية، قالت الدكتورة منى علي الحمود لبرنامجنا:
"إنّ مبادرة "فنسفة" ولدت في بيئة آمنت بالهروب من الفن وإليه، ومن حق الفنون علينا أن نهرب بها من التنازعات والإرهافات التي قد تشوّش على صفاء هذه الفنون، وقد شهدنا حراكا إيجابيا في ضوء "رؤية 2030" للمملكة لتنمية الصعيد الفكري والثقافي، وبلادنا قامت بجهد جبّار في توفير جودة حياة فكرية وثقافية وحماية التراث والفن".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...